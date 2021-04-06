“رجعوا لي ابني”.. فنان مصري يناشد السيسي الإفراج عن نجله المعتقل (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد صادق يناشد فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الإفراج عن ابنه مجدي (16 عامًا) المعتقل منذ 25 شهرًا.

واستهل صادق مناشدته عبر فيديو بثه في فيسبوك بقوله “من الذي يكره دنياك ويشتهي موتك؟ من الذي رمى ابنك في السجن 25 شهر حبس احتياطي؟ من الذي سد شرايينك وأجريت عملية قلب مفتوح؟”.

وأضاف “أنا اسمي أحمد صادق، فنان قدير وهذا مسماي الوظيفي في وزارة الثقافة، ابني محبوس منذ سنتين 25 شهرًا حبسًا احتياطيًا بغير جريمة”.

وتابع “ناشدت رئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وواضح أن صوتي لم يصل إليه”. وأردف “نحن أناس غير مسيسين، لا نتبع حزب أو جماعة، نحن مصريون شأن كل المصريين الذين يحبون بلدهم”.

" لماياخدوا حته من قلبك ويرموها سنتين فى المعتقل بلاجريمه ممكن تكلمنى على الوجع والقهره "

– الفنان أحمد صادق والد المعتقل الشاب مجدي صادق #رمضان_على_الابواب_خرجوا_ابنى#الحرية_لمجدي_أحمد_صادق

#حقهم

#خرجوهم_عايشين

#مصر pic.twitter.com/VTwfdTQpRz — حقهم – Haquhum (@Haquhum) April 5, 2021

واستطرد صادق قائلا “مجدي كان عمره 14 عامًا وأخذته من يده ونزلنا في 30 يونيو/حزيران، وذهبنا عند وزارة الثقافة ومشينا إلى التحرير وأفطرنا في الشارع في رمضان لأنه يحب بلده”، وتابع “أنا لا أعرف لماذا يحبس مجدي؟ سألت كثيرين قالوا لا نعرف”.

واختتم الأب حديثه قائلًا “رجعوا مجدي رجعوا لي ابني كفاية.. كفاية سنتين من أجل خاطري من أجل مستقبله من أجل الأسرة، هذا ثالث رمضان ومجدي في السجن”، وناشد أصدقاءه نشر الفيديو حتى يصل صوته للمسؤولين.

يذكر أن أحمد صادق هو ممثل مصري بدأ حياته الفنية بدور في مسلسل “أهلا بالسكان” عام 1984. وتابع صادق مسيرته التليفزيونية في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، وبوابة الحلواني، وأهالينا.