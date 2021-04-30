شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم، فجر السبت جراء تدافع بعد انهيار مدرج خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق بمنطقة الجليل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للحادث ووصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

وكانت فرق الإسعاف قالت في بادئ الأمر إنّ الحادث نجم عن انهيار مدرّج في المكان، لكنّها عادت وأوضحت أنّ الضحايا سقطوا من جرّاء تدافع وتزاحم شديدين.

"הדוחק היה חריג, מראות קשים מאוד": תיעוד ראשוני מרגעי האסון בהר מירון@rubih67 pic.twitter.com/MR7UBCVEHN — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2021

وقالت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية في بيان إنها قدمت الإسعافات لنحو 103 مصابين، من بينهم 38 في حالة وصفت بالخطرة.

وأوضحت أن هناك 18 مصابا في حالة صعبة، و2 أصيبا بجروح متوسطة، و39 وصفت إصاباتهم بالطفيفة. وتم استدعاء 6 مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين.

#عاجل | قتلى وجرحى جراء انهيار مدرج في تجمع احتفالي بعيد الشعلة اليهودي بقرية #ميرون غرب مدينة #صفد pic.twitter.com/5YBPWlRfAu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

مهرجان يهودي في جبل الجرمق

ووقع الحادث أثناء الزيارة السنوية إلى قبر الحاخام (شمعون بار يوحاي) على جبل ميرون (الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد.

ويؤمّ اليهود هذا المقام في رحلة تنظّم سنوياً بمناسبة عيد (لاغ بعومر) الذي يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء تفشّى بين طلاب مدرسة تلمودية في زمن الحاخام الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والذي يُنسب إليه كتاب الزوهار، أهم كتب التصوّف اليهودي.

وتقاطر الآلاف إلى هذا المقام، في أضخم حدث تشهده إسرائيل منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وسمحت السلطات الإسرائيلية بتجمّع 10 آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر، لكنّ منظّمي الحفل أفادوا بأنّ أكثر من 650 حافلة استؤجرت في جميع أنحاء البلاد لنقل المشاركين إلى المكان، أي ما لا يقلّ عن 30 ألف شخص، في حين أكّدت الصحافة المحليّة أنّ عدد الذين تقاطروا إلى المقام بلغ 100 ألف شخص.

טריבונה קרסה בהילולה בהר מירון: עשרות נפגעים במקום, כמה מהם מחוסרי הכרה@rubih67 https://t.co/dGZEWIiQn0

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/MG53VtNBHL — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2021

ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حصل بـ”الكارثة الكبرى”، مشيراً إلى أنّه “يصلّي من أجل الجرحى”.

بدوره قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنّ “إسرائيل بأسرها تصلّي من أجل شفاء الناجين”، مشيراً إلى أنّه يتابع التطوّرات “بقلق”.

وكانت الشرطة أفادت عن اختناقات مرورية هائلة على الطرق المؤدّية إلى شمال البلاد، مشيرة إلى أنّها نشرت 5 آلاف من أفرادها لضمان سلامة هذا الحدث السنوي الضخم.

#BREAKING

At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel #meron pic.twitter.com/M0J3onMfPo — News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021

حالات إغماء وحروق

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت تنظيم هذا الحدث في العام الماضي هذه بسبب تفشّي جائحة كوفيد-19. وفي العام 2019 قدّر المنظّمون عدد المشاركين بحوالي ربع مليون.

وسمحت السلطات الإسرائيلية بتنظيم الزيارة هذا العام بعدما قطعت شوطاً بعيداً على طريق تطعيم سكّانها ضدّ كورونا.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ عدد الذين تلقّوا اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 بجرعتيه أكثر من 5 ملايين إسرائيلي (53% من إجمالي عدد السكّان و80% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاماً) وفقاً للبيانات الرسمية.

وسجّلت إسرائيل لغاية اليوم حوالي 838 ألف إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 6300 حالة وفاة.