شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم، فجر السبت جراء تدافع بعد انهيار مدرج خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق بمنطقة الجليل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للحادث ووصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

وكانت فرق الإسعاف قالت في بادئ الأمر إنّ الحادث نجم عن انهيار مدرّج في المكان، لكنّها عادت وأوضحت أنّ الضحايا سقطوا من جرّاء تدافع وتزاحم شديدين.

وقالت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية في بيان إنها قدمت الإسعافات لنحو 103 مصابين، من بينهم 38 في حالة وصفت بالخطرة.

وأوضحت أن هناك 18 مصابا في حالة صعبة، و2 أصيبا بجروح متوسطة، و39 وصفت إصاباتهم بالطفيفة. وتم استدعاء 6 مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين.

ووقع الحادث أثناء الزيارة السنوية إلى قبر الحاخام (شمعون بار يوحاي) على جبل ميرون (الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد.

ويؤمّ اليهود هذا المقام في رحلة تنظّم سنوياً بمناسبة عيد (لاغ بعومر) الذي يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء تفشّى بين طلاب مدرسة تلمودية في زمن الحاخام الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والذي يُنسب إليه كتاب الزوهار، أهم كتب التصوّف اليهودي.

وتقاطر الآلاف إلى هذا المقام، في أضخم حدث تشهده إسرائيل منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وسمحت السلطات الإسرائيلية بتجمّع 10 آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر، لكنّ منظّمي الحفل أفادوا بأنّ أكثر من 650 حافلة استؤجرت في جميع أنحاء البلاد لنقل المشاركين إلى المكان، أي ما لا يقلّ عن 30 ألف شخص، في حين أكّدت الصحافة المحليّة أنّ عدد الذين تقاطروا إلى المقام بلغ 100 ألف شخص.

ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حصل بـ”الكارثة الكبرى”، مشيراً إلى أنّه “يصلّي من أجل الجرحى”.

بدوره قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنّ “إسرائيل بأسرها تصلّي من أجل شفاء الناجين”، مشيراً إلى أنّه يتابع التطوّرات “بقلق”.

وكانت الشرطة أفادت عن اختناقات مرورية هائلة على الطرق المؤدّية إلى شمال البلاد، مشيرة إلى أنّها نشرت 5 آلاف من أفرادها لضمان سلامة هذا الحدث السنوي الضخم.

#BREAKING

At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel #meron pic.twitter.com/M0J3onMfPo

— News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021