سفير مصر في واشنطن يكتب عن الدور الأمريكي في أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

دعا السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ مفاوضات سد النهضة المتعثرة، معتبرا أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق بالخصوص.

وقال زهران في مقال نشره بمجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان “وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن” إن إثيوبيا أحبطت عملية وساطة أخرى هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الضخم والذي من شأنه أن يعرقل مصدرا رئيسيا للمياه لمصر والسودان.

وأضاف “مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لخزان السد من جانب واحد وبالتالي تجاوز (الخط الأحمر) الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتت هناك حاجة لوساطة الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل سلمي لمنع الاضطرابات في المنطقة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عينت الولايات المتحدة الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان كمبعوث خاص للقرن الأفريقي وكلفته بعدة مهام بينها معالجة الخلاف حول سد “النهضة”.

وتابع زهران قائلا: “يعيش 50% المصريين حاليا تحت خط الفقر المائي؛ بسبب قلة هطول الأمطار السنوية وبالتالي فإن ملء وتشغيل السد من جانب واحد قد تنجم عنه أضرارا اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى في مصر والسودان”.

Failing to resolve the escalating issue over the GERD would open the door to new conflicts and even terrorism in the Middle East and East Africa, writes Motaz Zahran.https://t.co/i8SBtdgv47

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) April 30, 2021