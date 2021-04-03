شاهد: متطرف يحرق مسجدا قيد البناء في هولندا

قالت الشرطة الهولندية إن شخصا في الأربعين من عمره أضرم النار في مسجد قيد البناء في مدينة خاودا غربي هولندا فجر اليوم السبت.

وأضافت الشرطة في بيان أنها تلقت اتصالا للتبليغ عن حريق في مسجد “السلام” حوالي الساعة الثالثة فجرا، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.

وأشارتإلى إطلاقها تحقيقا في الحادثة، وتوقيف مشتبه بالقرب من مكان الحدث.

وقال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا فريد حبيبي التي يتبع لها المسجد إن أعمال بناء المسجد كانت على وشك الانتهاء.

ونشر المسجد فيديو للحريق الذي الذي جرى إطفاؤه قبل تسببه في خسائر جمة.

كان المسجد قد نشره على موقعه الإلكتروني في وقت سابق أعمال التشييد التي أوشكت على الانتهاء.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين وقالت إن الكراهية ضد المسلمين وصلت إلى “أبعاد وبائية” عقب أحداث 11سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة، و”الأعمال الإرهابية” ​​​​​​​المنفذة باسم الإسلام.

وقال أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد إن العديد من الدول والهيئات الإقليمية والدولية استجابت للتهديدات الأمنية عن طريق تبني تدابير استهدفت المسلمين بشكل غير متناسب.

وأوضح أن الإسلاموفوبيا تبني هياكل خيالية حول المسلمين تُستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه الدولة والعداء والعنف ضد المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة إلى التمتع بحقوق الإنسان.