البث الحي
سياسة|هولندا

شاهد: متطرف يحرق مسجدا قيد البناء في هولندا

لقطات لأعمال التشييد في مسجد السلام بمدينة خاودا في هولندا (مواقع التواصل- أرشيف)
لقطات لأعمال التشييد في مسجد السلام بمدينة خاودا في هولندا (مواقع التواصل- أرشيف)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202108:02 PM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الهولندية إن شخصا في الأربعين من عمره أضرم النار في مسجد قيد البناء في مدينة خاودا غربي هولندا فجر اليوم السبت.

وأضافت الشرطة في بيان أنها تلقت اتصالا للتبليغ عن حريق في مسجد “السلام” حوالي الساعة الثالثة فجرا، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.

وأشارتإلى إطلاقها تحقيقا في الحادثة، وتوقيف مشتبه بالقرب من مكان الحدث.

وقال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا فريد حبيبي التي يتبع لها المسجد إن أعمال بناء المسجد كانت على وشك الانتهاء.

ونشر المسجد فيديو للحريق الذي الذي جرى إطفاؤه قبل تسببه في خسائر جمة.

كان المسجد قد نشره على موقعه الإلكتروني في وقت سابق أعمال التشييد التي أوشكت على الانتهاء.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين وقالت إن الكراهية ضد المسلمين وصلت إلى “أبعاد وبائية” عقب أحداث 11سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة، و”الأعمال الإرهابية” ​​​​​​​المنفذة باسم الإسلام.

وقال أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد إن العديد من الدول والهيئات الإقليمية والدولية استجابت للتهديدات الأمنية عن طريق تبني تدابير استهدفت المسلمين بشكل غير متناسب.

وأوضح أن الإسلاموفوبيا تبني هياكل خيالية حول المسلمين تُستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه الدولة والعداء والعنف ضد المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة إلى التمتع بحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الإسلاموفوبيا تُستخدم لتبرير التمييز.. الأمم المتحدة تحذر من الكراهية ضد المسلمين

حذرت الأمم المتحدة من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين وقالت إن الكراهية ضد المسلمين وصلت إلى “أبعاد وبائية “عقب أحداث 11سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والأعمال الإرهابية المنفذة باسم الإسلام.

5/3/2021
المزيد من سياسة

بعد تعويم “إيفر غيفن”.. مصر تعلن انتهاء أزمة الملاحة في قناة السويس وتستبعد التوسعة

ناقلة الحاويات (إيفر غيفن) بعد تعويمها في قناة السويس وإعادة فتح الخط الملاحي (غيتي)

شكوك وأسئلة متزايدة حول لقاح أسترازينيكا.. ووفيات في دول أوربية بعد التطعيم

لقاح أسترازينيكا المثير للجدل (غيتي)

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

وزير النقل المصري يزور محطة سكة حديد ويعنف المسؤولين (مواقع التواصل)

مذيع مصري يفجر موجة سخرية بإعلانه إنشاء مركز لمراقبة حقوق الإنسان بأمريكا (فيديو)

المذيع المصري المقرب من السلطة، نشأت الديهي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)

محاولة اقتحام الكابيتول.. أكاديمي: الأمريكيون أصبحوا يقبلون بـ “الإرهاب الأبيض” (فيديو)

ما مدى قدرة سلاح الجو المصري على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟ (فيديو)

قوات مصرية سودانية تؤدي تدريبا مشتركا في قاعدة مروي بالسودان (مواقع التواصل)

“موكب المومياوات الملكية” يتصدر في مصر وسط ضجة كبرى واستنفار أمني

انتقد مغردون عملية نقل المومياوات وتساءلوا عن مناسبة توقيت هذا النقل وتكلفته (مواقع التواصل)