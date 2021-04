شاهد: وزير النقل الأمريكي يذهب إلى عمله على دراجة هوائية

شوهد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج وهو يركب دراجة هوائية بصحبة عدد من سيارات الدفع الرباعي في طريقه إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.

والتقطت عدسات مراسل شبكة (سي إن إن) دي جي جاد، الوزير أثناء وقوفه بجانب سيارة دفع رباعي حيث تم استخراج الدراجة منها ثم استقلها الوزير للاجتماع فيما قيل إنها محاولة للترويج لجهود الإدارة الأمريكية الحالية لمكافحة تغير المناخ.

ونشر (جاد) المقطع على تويتر وكتب معلقا “وزير النقل بيت بوتيجيج ذهب إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على ما يبدو”.

Transportation Secretary Pete Buttigieg biked to the White House for today's Cabinet Meeting, it would appear. pic.twitter.com/XfYRB3COqm

وتظهر نسخة أطول من الفيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية بوضوح، أفراد الأمن وهم يستخرجون الدراجة من الحامل المثبت بالجزء الخلفي من السيارة، ثم يركبها الوزير وينتظر حتى يستعد عدد من سيارات الدفع الرباعي التابعة لرجال الأمن لمرافقته، ثم يبدأ بالقيادة بينما تتبعه سيارات الأمن من كثب.

Just another phony politician – Mayor Pete with his “look at me on a bike” moment”, only to see he was driven there in an SUV that gets worse gas mileage than mine. Just reaffirms – politicians suck

DC: BUTTIGIEG DEPARTS CABINET MTG ON A BIKE https://t.co/paWbzaxXtF via @69News

