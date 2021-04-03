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شاهد: وزير النقل الأمريكي يذهب إلى عمله على دراجة هوائية

وزير النقل الأمريكي اتهم "بفبركة" مشهد ذهابه للعمل بالدراجة (مواقع أمريكية)
وزير النقل الأمريكي اتهم "بفبركة" مشهد ذهابه للعمل بالدراجة (مواقع أمريكية)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202112:07 PM (مكة المكرمة)

شوهد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج وهو يركب دراجة هوائية بصحبة عدد من سيارات الدفع الرباعي في طريقه إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.

والتقطت عدسات مراسل شبكة (سي إن إن) دي جي جاد، الوزير أثناء وقوفه بجانب سيارة دفع رباعي حيث تم استخراج الدراجة منها ثم استقلها الوزير للاجتماع فيما قيل إنها محاولة للترويج لجهود الإدارة الأمريكية الحالية لمكافحة تغير المناخ.

ونشر (جاد) المقطع على تويتر وكتب معلقا “وزير النقل بيت بوتيجيج ذهب إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على ما يبدو”.

وتظهر نسخة أطول من الفيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية بوضوح، أفراد الأمن وهم يستخرجون الدراجة من الحامل المثبت بالجزء الخلفي من السيارة، ثم يركبها الوزير وينتظر حتى يستعد عدد من سيارات الدفع الرباعي التابعة لرجال الأمن لمرافقته، ثم يبدأ بالقيادة بينما تتبعه سيارات الأمن من كثب.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ليست هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها بوتيغيغ ركوب دراجة في المنطقة، ففي فبراير/شباط الماضي، تم تصوير الوزير وبصحبة عدد من الوزراء الآخرين وهم يقودون دراجاتهم بمنطقة نيفي يارد بالعاصمة واشنطن.

غير أن قيادة الدراجة بصحبة عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك الوقود أثار الكثير من انتقادات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وقال البعض إن وجود سيارات مدرعة أثناء قيادة الوزير الدراجة إلى العمل لا يقلل بأي حال من انبعاثات الكربون، وإنما “يظهر” على الأقل أنه “مهتم ” بالقضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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