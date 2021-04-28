مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية قرب القدس ويخطون شعارات تدعو للانتقام (فيديو)

أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق 3 مركبات فلسطينية في قرية بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة.

وكتب المستوطنون أيضًا شعارات تدعو للانتقام على جدران أحد المنازل.

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في #بيت_إكسا قرب #القدس ويخطون شعارات تدعو للانتقام pic.twitter.com/sbkwRDMMUz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2021

وشهدت القدس مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن انسحاب الأخيرة من من منطقة باب العامود وسط القدس، بعد إغلاقها أمام الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وبلغت المواجهات ذروتها يوم الخميس الماضي بعد قيام مستوطنين إسرائيليين باعتداءات على فلسطينيين بأنحاء القدس المحتلة.

وأصيب 110 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين، فيما اعتُقل أكثر من 50 شابًا آخرين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس، التي تعتبرها بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة وأبدية لها.

תיעוד מפשע השנאה בבית איכסא סמוך לירושלים

צילום: תג מאיר @carmeldangor pic.twitter.com/U1BT1zjVEz — כאן חדשות (@kann_news) April 27, 2021

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1981.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل أمس الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.