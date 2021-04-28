البث الحي
سياسة|القدس

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية قرب القدس ويخطون شعارات تدعو للانتقام (فيديو)

إحدى المركبات بعد إحراقها من قبل المستوطنين (مواقع التواصل)
إحدى المركبات بعد إحراقها من قبل المستوطنين (مواقع التواصل)
28/4/2021

أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق 3 مركبات فلسطينية في قرية بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة.

وكتب المستوطنون أيضًا شعارات تدعو للانتقام على جدران أحد المنازل.

وشهدت القدس مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن انسحاب الأخيرة من من منطقة باب العامود وسط القدس، بعد إغلاقها أمام الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وبلغت المواجهات ذروتها يوم الخميس الماضي بعد قيام مستوطنين إسرائيليين باعتداءات على فلسطينيين بأنحاء القدس المحتلة.

وأصيب 110 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين، فيما اعتُقل أكثر من 50 شابًا آخرين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس، التي تعتبرها بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة وأبدية لها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1981.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل أمس الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

الشيخ كمال الخطيب للجزيرة مباشر: بعض الأنظمة العربية تتآمر على القدس لكن الشعوب لها كلمة أخرى (فيديو)

قال الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني إن ما يقع في القدس وباحة المسجد الأقصى هو” استدعاء لحرب دينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي تعرف حق المعرفة أن هذه الحرب لن تكون في صالحها”

25/4/2021
المزيد من سياسة

الأولى منذ 2017.. سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في الخليج (فيديو)

أربعة زوارق إيرانية خلال اقترابها العام الماضي من سفينة حربية أمريكية تبحر في مياه الخليج (رويترز)

شعث للجزيرة مباشر: تقرير رايتس ووتش يدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل (فيديو)

د. نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني (الجزيرة مباشر)

“محاكمات صورية”.. النهضة التونسية تدين إعدامات مصر وتدعو للمصالحة

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية (أرشيف)

غرق زورقهم في البحر.. سودانيون ينعون ضحايا كانوا في طريقهم إلى أوربا (فيديو)

عشرات من المهاجرين غير النظاميين على قارب وسط البحر (فيسبوك)
الأكثر قراءة

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

خبير بالشأن الإسرائيلي: لهذه الأسباب لن يشن الاحتلال حربا على غزة (فيديو)

غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (مواقع التواصل)

نور الشريف.. غوغل يحتفي بذكرى ميلاده ومشهد أوصى بعرضه يوم وفاته (فيديو)

نور الشريف في مشهد من مسلسل عمر بن عبد العزيز

بصق عليه وركله بوحشية في وجهه.. هجوم عنصري داخل قطار وسط ألمانيا (فيديو)

وجه الألماني اعتداءات جسدية ولفظية ضد اللاجي السوري (مواقع التواصل)