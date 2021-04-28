شعث للجزيرة مباشر: تقرير رايتس ووتش يدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل (فيديو)

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين، يضيف الكثير لما هو موجود حاليا من دلائل على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

واتهمت المنظمة إسرائيل، في تقرير صدر، أمس الثلاثاء، بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” باتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق عرب إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر شعث في لقاء على الجزيرة مباشر أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن بحث فتح تحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية سيدعم الموقف الفلسطيني ويراكم حججه ومواقفه في مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأضاف “هذا التقرير له قيمته ووزنه على المستوى الدولي”.

وقال شعث إنه يتوقع أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقل دعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته المتطرفة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنه استدرك قائلٍا إنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا وننسى أن هناك مواقف أمريكية ثابتة داعمة لإسرائيل لا تتغير بتغير الإدارات الأمريكية الحاكمة.

وتحدث شعث عن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، مؤكدًا رغبة السلطة الفلسطينية في إجرائها بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: تقرير الفصل العنصري هو توصيف قانوني للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تم توثيقها منذ عقود pic.twitter.com/HJjvWuLph7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2021

ومن جهة أخرى قال أحمد بن شمسي المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة تواصلت مع الجانب الإسرائيلي بشأن تقريرها الأخير الذي اتهم إسرائيل باتباع سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال بن شمسي للجزيرة مباشر إنه تم إرسال التقرير إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى مكتب رئيس الوزراء قبل أشهر وأعيد إرساله قبل أسبوع من صدوره.

ودعا بن شمسى الحكومة الإسرائيلية إلى مناقشة ما ورد في التقرير من رصد لجرائم إنسانية ضد الفلسطينيين.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك ما أسماه بالنظام “التمييزي”، وربط تصدير الأسلحة والمساعدات الأمنية بالتحقيق في جرائم التمييز التي ترتكب ضد الفلسطينيين.