البث الحي
سياسة|فلسطين

شعث للجزيرة مباشر: تقرير رايتس ووتش يدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل (فيديو)

28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202110:19 AM (مكة المكرمة)

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين، يضيف الكثير لما هو موجود حاليا من دلائل على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

واتهمت المنظمة إسرائيل، في تقرير صدر، أمس الثلاثاء، بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” باتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق عرب إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر شعث في لقاء على الجزيرة مباشر أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن بحث فتح تحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية سيدعم الموقف الفلسطيني ويراكم حججه ومواقفه في مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأضاف “هذا التقرير له قيمته ووزنه على المستوى الدولي”.

وقال شعث إنه يتوقع أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقل دعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته المتطرفة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنه استدرك قائلٍا إنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا وننسى أن هناك مواقف أمريكية ثابتة داعمة لإسرائيل لا تتغير بتغير الإدارات الأمريكية الحاكمة.

وتحدث شعث عن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، مؤكدًا رغبة السلطة الفلسطينية في إجرائها بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى  قال أحمد بن شمسي المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة تواصلت مع الجانب الإسرائيلي بشأن تقريرها الأخير الذي اتهم إسرائيل باتباع سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال بن شمسي للجزيرة مباشر إنه تم إرسال التقرير إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى مكتب رئيس الوزراء قبل أشهر وأعيد إرساله قبل أسبوع من صدوره.

ودعا بن شمسى الحكومة الإسرائيلية إلى مناقشة ما ورد في التقرير من رصد لجرائم إنسانية ضد الفلسطينيين.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك ما أسماه بالنظام “التمييزي”، وربط تصدير الأسلحة والمساعدات الأمنية بالتحقيق في جرائم التمييز التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

دعوات للسلطة الفلسطينية بالانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط (فيديو)

طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، الحكومة الفلسطينية، بإلغاء عضويتها ومغادرة منظمة غاز شرق المتوسط، بسبب ما وصفته بـ”إعطاء شرعية لإسرائيل لسرقة الغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط”.

27/4/2021

“القدس تنتفض”.. تصاعد المواجهات بمحيط البلدة القديمة وإصابة أكثر من مئة فلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 100 أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما تصدر وسم (#القدس_تنتفض) منصات التواصل عربيًا.

23/4/2021
المزيد من سياسة

الأولى منذ 2017.. سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في الخليج (فيديو)

أربعة زوارق إيرانية خلال اقترابها العام الماضي من سفينة حربية أمريكية تبحر في مياه الخليج (رويترز)

“محاكمات صورية”.. النهضة التونسية تدين إعدامات مصر وتدعو للمصالحة

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية (أرشيف)

غرق زورقهم في البحر.. سودانيون ينعون ضحايا كانوا في طريقهم إلى أوربا (فيديو)

عشرات من المهاجرين غير النظاميين على قارب وسط البحر (فيسبوك)

خبير مصري للجزيرة مباشر: إثيوبيا ليست طرفا في مسألة توزيع حصص مياه النيل (فيديو)

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)
الأكثر قراءة

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

خبير بالشأن الإسرائيلي: لهذه الأسباب لن يشن الاحتلال حربا على غزة (فيديو)

غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (مواقع التواصل)

نور الشريف.. غوغل يحتفي بذكرى ميلاده ومشهد أوصى بعرضه يوم وفاته (فيديو)

نور الشريف في مشهد من مسلسل عمر بن عبد العزيز

بصق عليه وركله بوحشية في وجهه.. هجوم عنصري داخل قطار وسط ألمانيا (فيديو)

وجه الألماني اعتداءات جسدية ولفظية ضد اللاجي السوري (مواقع التواصل)