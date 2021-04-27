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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

لماذا ضغط “الشاباك” على شرطة الاحتلال لإزالة حواجز باب العامود في القدس؟

شرطة الاحتلال قامت بإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود في القدس المحتلة (رويترز)
شرطة الاحتلال قامت بإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود في القدس المحتلة (رويترز)
26/4/2021

كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي، مساء الإثنين، أن جهاز الأمن العام “الشاباك” ضغط على الشرطة في القدس لإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود.

وقالت قناة “كان” الرسمية نقلا عن مصدر في الشرطة لم تسمه، إن مسؤولين عن قطاع القدس في “الشاباك” بعثوا برسالة “لا لبس فيها” إلى الشرطة بضرورة إزالة الحواجز التي نصبتها الأخيرة في المنطقة.

وأمر “الشاباك” بذلك من منطلق تقييمه بأن هذه الحواجز تسهم في زيادة التوترات بالقدس بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته.

ورد الشاباك في تعليقه: “هناك تنسيق مهني وممتاز مع الشرطة، لكن لا نتطرق عبر وسائل الإعلام للحوار المهني القائم بين الأجهزة الأمنية”.

واحتفل الفلسطينيون، مساء الأحد، وحتى فجر الإثنين، بنجاحهم في إجبار شرطة الاحتلال الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية، وضعتها في مدرج باب العامود، المؤدي إلى البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.

الفلسطينيون احتفلوا بنجاحهم في إجبار شرطة الاحتلال الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية وضعتها في مدرج باب العامود (رويترز)

وعلى مدى 13 يوما، منذ بداية شهر رمضان، احتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجّر مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال.

واعتقلت شرطة الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين، وجرحت عددا آخر، خلال المواجهات التي استدعت ردود فعل دولية.

ومساء أمس الأحد، أزال الشبان الفلسطينيون الحواجز، بعد إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلية عزمها إزالتها.

وسادت أجواء من الفرحة بين صفوف الشبان، وهم يبعدون الحواجز، ويصلون إلى المدرجات للجلوس عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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