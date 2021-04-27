وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ في مياهها بالبحر الأحمر قبالة ينبع

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير زورق مسير مفخخ قبالة مياهها الإقليمية في البحر الأحمر قبالة ينبع.

وذكرت و كالة الأنباء السعودية (واس) نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر من بعد في الساعة (06:40) من صباح اليوم الثلاثاء.

#وزارة_الدفاع: الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 27, 2021

وأوضح المالكي أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر من بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف متحدث وزارة الدفاع، أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

#وزارة_الدفاع: تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 27, 2021

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، فضلًا عن زوارق مفخخة في البحر الأحمر.