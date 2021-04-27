البث الحي
سياسة|ألمانيا

رئيس ألمانيا يوجه الشكر للمسلمين ويشير إلى “حدث مجتمعي رائع”.. ما القصة؟

يمثل المسلمون في ألمانيا نحو 6% من إجمالي السكان (ر ويترز)
يمثل المسلمون في ألمانيا نحو 6% من إجمالي السكان (ر ويترز)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202103:13 PM (مكة المكرمة)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا خلال شهر رمضان المبارك الذي من المفترض أن يشهد تجمعات وفعاليات للمسلمين.

وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء في مكتبه في بون فيلا هامرشميت “نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها”.

وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحديًا خاصًا، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضًا بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليه المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر.

وقال “ستفتقدون ذلك… بقلب حزين أقول إنني لا بد أن أطلب مراعاة خيبة الأمل والتخلي حتى في شهر الصوم”.

ووجه شتاينماير أيضًا شكره للطوائف الدينية الأخرى، التي تضطر جميعًا أيضًا إلى التعامل مع القيود بطريقتها الخاصة.

وتتراوح التقديرات حول أعداد المسلمين في ألمانيا بين 4.5 و5 ملايين نسمة يمثلون نحو 6% من تعداد السكان، ويشكل المسلمون الأتراك غالبية المسلمين إذ تقدر نسبتهم بأكثر من النصف أو نحو 2.5 مليون نسمة.

واستقرت غالبية المسلمين في ألمانيا في ستينات القرن الماضي، كما قدم الكثير من اللبنانيين والفلسطينيين إلى ألمانيا إبان الحرب الأهلية واستقروا كغيرهم من المسلمين المهاجرين في المدن الرئيسية مثل برلين وهامبورغ وكولونيا وفرانكفورت.

وأخيراً لجأ أكثر من نصف مليون سوري إلى ألمانيا واستقروا في مختلف ولاياتها.

إصابات كورونا ترتفع

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 10976 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و310 آلاف و301.

وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 344، ليزيد الإجمالي إلى 81968 وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مزّق العلم التركي.. توقيف نائب يوناني في البرلمان الأوربي بعد إلغاء حصانته

لاغوس مزق ورقة طبع عليها العلم التركي خلال جلسة بالبرلمان الأوربي (مواقع التواصل)

تهديدات مصر والسودان “غير مجدية”.. تصعيد إثيوبي جديد بشأن تقاسم مياه النيل

إثيوبيا: لن نوافق أبدًا على الشروط غير المنصفة لمصر والسودان بشأن سد النهضة (أسوشيتد برس)

بعد إقرار بايدن بإبادة الأرمن.. البنتاغون يوضح طبيعة العلاقات العسكرية مع تركيا مستقبلا

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" جون كيربي (الأناضول)

في تصويت تاريخي.. مدينة دندي البريطانية تعترف بدولة فلسطين (فيديو)

متظاهرون يرفعون علم فلسطين (غيتي)
الأكثر قراءة

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

بصق عليه وركله بوحشية في وجهه.. هجوم عنصري داخل قطار وسط ألمانيا (فيديو)

وجه الألماني اعتداءات جسدية ولفظية ضد اللاجي السوري (مواقع التواصل)

خبير بالشأن الإسرائيلي: لهذه الأسباب لن يشن الاحتلال حربا على غزة (فيديو)

غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (مواقع التواصل)

قبل غرقها.. طاقم الغواصة الإندونيسية يؤدي أغنية “الوداع” وصورة لصلاة الجماعة تثير جدلا (فيديو)

طاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة يغنون أغنية عن الوداع (يوتيوب)