بعد إقرار بايدن بإبادة الأرمن.. البنتاغون يوضح طبيعة العلاقات العسكرية مع تركيا مستقبلا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) جون كيربي، إنه لا يتوقع أن يؤثر بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص أحداث 1915 سلبًا على العلاقات العسكرية مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البنتاغون في واشنطن، قيم خلاله الأجندة السياسية للبلاد ورد على أسئلة متنوعة لعدد من الصحفيين.

وردًا على سؤال هل من المتوقع أن تتراجع الشراكة العسكرية مع أنقرة، عقب وصف بايدن المثير للجدل لأحداث 1915 بالإبادة الجماعية قال كيربي “لا نتوقع أن تشهد العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا أي شكل من أشكال التراجع”.

وأضاف “تركيا دولة مهمة في المنطقة وذات ثقل سياسي كبير، بالإضافة إلى أنها حليف مهم للولايات المتحدة وعضو فعال في حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وأوضح أن بلاده “حريصة على العمل مع أنقرة من كثب في الكثير من الملفات المهمة على الساحة الدولية، وعلى رأسها محاربة وجود تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية في سوريا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يمين” والرئيس الأمريكي جو بايدن (الفرنسية – أرشيف)

وكان بايدن قد وصف السبت الماضي أحداث 1915 بالإبادة ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

وردًا على الخطوة أكدت وزارة الخارجية التركية، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية وتصريحاته عن الإبادة المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق الإبادة الجماعية على تلك الأحداث بل تصفها بالمأساة لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور الذاكرة العادلة الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.