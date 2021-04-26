مصر.. إدراج محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان بـ”قائمة الإرهاب”

أدرجت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت على ما يعرف بـ”قائمة الكيانات الإرهابية”، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها النظام الحاكم ضد الجماعة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013.

وكان عزت يشغل منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين حتى اعتقاله في أغسطس/آب 2020 شرقي القاهرة بعد سبع سنوات من الملاحقة الأمنية.

وذكرت تقارير إخبارية حكومية أن محكمة في العاصمة المصرية أدرجت اسم عزت، وأربع قيادات آخرين بالجماعة على القائمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وضم القرار كل من محمد البشلاوي، وعاطف السمري، وأحمد شوشة، ورضا فهمي، في القضية التي أطلقت عليها وسائل إعلام مصرية اسم “أحداث مكتب الإرشاد” التي وقعت قبل أيام من الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

وقضت محكمة مصرية في 8 أبريل/نيسان الجاري، بالسجن المؤبد بحق عزت.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المقربة من السلطة أن عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان.

ويضع قانون الإدراج على “قوائم الإرهاب” مدة زمنية لتوصيف الشخص “إرهابيا” أو “الجماعة إرهابية”، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.