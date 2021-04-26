على غرار جورج فلويد.. الشرطة الألمانية تعتقل رجل أعمال تركي بوحشية (فيديو)

قال رجل أعمال تركي إنه تعرض لعملية اعتقال وحشية من قبل الشرطة الألمانية من دون مبررات للمعاملة القاسية، مضيفا أنه لم يستطع التنفس للحظات، على غرار المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي لقي حتفه خلال اعتقال وحشي للشرطة الأمريكية.

ونشرت وكالة الأناضول للأنباء التركية مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال إمره تومسك، في مدينة “دويسبورغ” بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد.

وذكرت تقارير إخبارية أن تومسك (43 عاما) يعمل في تجارة قطع غيار السيارات ومجال المقاولات وتعرض للضرب ولعنف الشرطة أمام محل عمله أمام المارة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي نشره تومسك تظهر قيام شرطيين بالضغط على رأسه وعنقه وظهره لمنعه من الحركة وتثبيته على الأرض بُغية اعتقاله.

ونقلت “الأناضول” عن تومسك قوله إنه خرج إلى الشارع بعد سماعه أصوات ضوضاء، وسأل الشرطة ما إذا كان بوسعه تقديم المساعدة لهم، إلا أنه تعرض للعنف من قبلهم من دون أن يفهم أسباب ومبررات اعتقاله.

وأضاف “ألقوني على الأرض لفترة طويلة وقاموا بالضغط على رقبتي ولم أستطع التنفس للحظات، وظننت أنني سأموت”.

وتابع تومسك: “استمروا في تعذيبي داخل السيارة وجعلوني أستمع إلى النشيد الوطني الألماني، وبعدها تم نقلي إلى مركز الشرطة”.

وأشار إلى توقيفه داخل زنزانة لمدة 4 ساعات، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى للسلطات ضد تصرف الشرطة.

وحاولت الجزيرة مباشر التواصل مرارا مع شرطة “دويسبورغ” والمكتب الإعلامي لها، لكن تعذر ردها بسبب العطلة الإسبوعية.