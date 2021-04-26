رغم كورونا.. زيادة الإنفاق العسكري في العالم إلى نحو تريليوني دولار

ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.981 تريليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة 2.6% عن 2019، على الرغم من الظروف الصحية التي شهدها العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، كانوا أكبر 5 منفقين على السلاح، بنسبة 62% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020.

وجاءت الزيادة البالغة 2.6% في الإنفاق العسكري العالمي، في عام تقلص فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4 %، بحسب صندوق النقد الدولي.

وبلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوسطا قدره 2.4% في 2020، ارتفاعا من 2.2% في 2019.

لكن بلدانا مثل تشيلي وكوريا الجنوبية، قامت بتحويل جزء من مخصصاتها العسكرية في 2020، إلى الاستجابة لوباء كورونا وجهودها المحلية لمكافحة الفيروس وتعزيز الرعاية الصحية.

الوباء لم يكن له تأثير

ونقل بيان للمعهد عن دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث في برنامج سيبري للأسلحة والإنفاق العسكري قوله “يمكننا أن نقول بشيء من اليقين إن الوباء لم يكن له تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي في 2020”.

وخلال العام الماضي بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 778 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% عن 2019.

(رويترز)

وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم استحوذت الولايات المتحدة على 39% من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2020. في نمو للعام الثالث على التوالي، بعد 7 سنوات من التخفيضات.

وجاءت الصين ثانيا كأكبر منفق عسكري بقيمة 252 مليار دولار في 2020؛ ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1.9% عن 2019 و76% عن 2011؛ إذ ارتفع إنفاقها للعام 26 على التوالي.

كذلك، شهد جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو المؤلف من 28 عضوا) تقريبا، ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020؛ حيث أنفق 12 عضوا 2% أو أكثر من ناتجهم المحلي الإجمالي على جيوشهم.

وارتفع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.5% في 2020 ليصل إلى 61.7 مليار دولار؛ كان هذا العام الثاني على التوالي من النمو.

وبإجمالي 59.2 مليار دولار، أصبحت المملكة المتحدة خامس أكبر منفق في 2020؛ وكان الإنفاق العسكري للمملكة المتحدة أعلى بنسبة 2.9% عن 2019.