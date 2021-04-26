البث الحي
سياسة

رغم كورونا.. زيادة الإنفاق العسكري في العالم إلى نحو تريليوني دولار

شهد جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020 (ر ويترز)
شهد جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020 (ر ويترز)
26/4/2021-|آخر تحديث: 26/4/202104:05 PM (مكة المكرمة)

ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.981 تريليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة 2.6% عن 2019، على الرغم من الظروف الصحية التي شهدها العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، كانوا أكبر 5 منفقين على السلاح، بنسبة 62% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020.

وجاءت الزيادة البالغة 2.6% في الإنفاق العسكري العالمي، في عام تقلص فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4 %، بحسب صندوق النقد الدولي.

وبلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوسطا قدره 2.4% في 2020، ارتفاعا من 2.2% في 2019.

لكن بلدانا مثل تشيلي وكوريا الجنوبية، قامت بتحويل جزء من مخصصاتها العسكرية في 2020، إلى الاستجابة لوباء كورونا وجهودها المحلية لمكافحة الفيروس وتعزيز الرعاية الصحية.

الوباء لم يكن له تأثير

ونقل بيان للمعهد عن دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث في برنامج سيبري للأسلحة والإنفاق العسكري قوله “يمكننا أن نقول بشيء من اليقين إن الوباء لم يكن له تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي في 2020”.

وخلال العام الماضي بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 778 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% عن 2019.

(رويترز)

وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم استحوذت الولايات المتحدة على 39% من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2020. في نمو للعام الثالث على التوالي، بعد 7 سنوات من التخفيضات.

وجاءت الصين ثانيا كأكبر منفق عسكري بقيمة 252 مليار دولار في 2020؛ ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1.9% عن 2019 و76% عن 2011؛ إذ ارتفع إنفاقها للعام 26 على التوالي.

كذلك، شهد جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو المؤلف من 28 عضوا) تقريبا، ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020؛ حيث أنفق 12 عضوا 2% أو أكثر من ناتجهم المحلي الإجمالي على جيوشهم.

وارتفع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.5% في 2020 ليصل إلى 61.7 مليار دولار؛ كان هذا العام الثاني على التوالي من النمو.

وبإجمالي 59.2 مليار دولار، أصبحت المملكة المتحدة خامس أكبر منفق في 2020؛ وكان الإنفاق العسكري للمملكة المتحدة أعلى بنسبة 2.9% عن 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

تعرف على أكبر 25 شركة مصنّعة للأسلحة في العالم

هيمنت الشركات الأمريكيّة والصينيّة على سوق الأسلحة العالمية عام 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر 25 شركة مُصنّعة للأسلحة والخدمات العسكرية، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي.

7/12/2020
المزيد من سياسة

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 متهما في قضية قسم شرطة كرداسة

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

العفو الدولية: الحكم على مئات المدنيين الليبيين في محاكم عسكرية صورية تابعة لقوات حفتر

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

الإمارات تقدم دعما لوجستيا لقوات تقودها فرنسا في الساحل الأفريقي

صورة لبدء عمليات تسيير رحلات دعم لوجستي للقوات التي تقودها فرنسا في الساحل الأفريقي (وام)

مصر.. حرمان زوجة معتقل سابق من ترقيتها الجامعية (فيديو)

الصحفي والباحث هشام جعفر وزوجته الدكتورة منار الطنطاوي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

على غرار جورج فلويد.. الشرطة الألمانية تعتقل رجل أعمال تركي بوحشية (فيديو)

(الجزيرة)

الشيخ كمال الخطيب للجزيرة مباشر: بعض الأنظمة العربية تتآمر على القدس لكن الشعوب لها كلمة أخرى (فيديو)

باحات الأقصى (غيتي)

انتقادات لوزيرة الصحة المصرية بعدما قلصت وفيات الأطباء بكورونا إلى خمس العدد الحقيقي (فيديو)

اتهم أطباء وزيرة الصحة بتعمدها تقليص الأعداد الحقيقية لوفيات الأطباء بكورونا (مواقع التواصل)

مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم.. حضور غفير غطى ملعب كرة قدم (فيديو)

المسابقة الأفريقية الكبرى للقرآن الكريم في تنزانيا (صفحة رئيس زينجبار على فيسبوك)