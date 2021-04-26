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سياسة|تركيا

تركيا: تحسين العلاقات مع مصر يعزز جهود السلام في ليبيا

رسائل إيجابية بين مصر وتركيا في الأونة الأخيرة
رسائل إيجابية بين مصر وتركيا في الأونة الأخيرة
26/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202112:14 AM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الإثنين، إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف قالن في مقابلة له مع وكالة رويترز إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو/أيار المقبل.

وتابع “بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر”.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (رويترز)

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا.

وفي لفتة إلى القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي أطاح بمرسي.

ورحبت مصر بالخطوة لكنها ما زالت تتبنى علنا نهجا متحفظا تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين اللذين يدعمان أيضا أطرافا متنافسة في الصراع الليبي.

وقال قالن “التقارب مع مصر.. سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”.

وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

وتدعم الأمم المتحدة حكومة انتقالية تولت زمام الأمور في ليبيا الشهر الماضي.

وأكد قالن أن القوات التركية ستبقى في ليبيا بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق السابقة في العام 2019.

وأوضح “لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية”، مشيرا إلى الاتفاق الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة طرابلس في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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