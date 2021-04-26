انتفاضة باب العامود.. المقدسيون يحتفلون والفصائل تشيد بالانتصار (فيديو)

أشادت فصائل فلسطينية بصمود وثبات المقدسيين أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أجبرها مساء الأحد على الانسحاب من منطقة باب العامود في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتجمع المقدسيون للاحتفال خارج باب العامود بعد إزالة الحواجز التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية ما سمح لهم بالدخول إلى الساحة التي تعد مقصدا للتجمعات الشعبية في ليالي شهر رمضان.

واكتظت الساحة بآلاف الفلسطينيين وهم يهللون ويكبرون ويرددون الأهازيج، ولوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية.

القدس تنتصر..

يزيلون الحواجز الحديدية من باب العامود بالقدس المحتلة#القدس_تنتفض pic.twitter.com/mLM1ZH1YoF — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) April 25, 2021

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، إن إقدام شرطة الاحتلال على إزالة حواجزها في باب العامود بعد ثورة الشباب المقدسي، نموذج على قدرة الفلسطيني على التحدي والصمود وفرض إرادته على المحتل.

وأضاف “ستظل وحدة الموقف الميداني واعتماد الفعل المقاوم على اختلاف أشكاله، ضمانا للقدرة على الإنجاز في القضايا الوطنية وفي مواجهة الاحتلال”.

منذ قليل، انتصر أهل القدس واحتفلوا بإزالة الحواجز الحديدية ودخلوا ساحة باب العامود "المدخل الرئيسي للـمسجد الأقصى" رغما عن الاحتلال، حيث أجبر رجال القدس جنود الاحتلال على إزالة الحواجز ❤ pic.twitter.com/MIV9ckbBrM — عبمجيد (@3abmjeed) April 26, 2021

كما رأت حركة فتح أن “تراجع قوات الاحتلال أمام صمود وثبات أبناء شعبنا، دليل آخر بأن الحق سينتصر على الباطل المتمثل بدولة الاحتلال ومستوطنيها”.

وشددت الحركة في بيان على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عامة والأمتين العربية والإسلامية خاصة، عند مسؤولياتهم في لجم العدوان الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان إن المقدسيين “حققوا إنجازا في مواجهة الاحتلال الغاصب” بعد أن أجبرته انتفاضتهم على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود.

وأردفت أن “هذا التراجع الصهيوني ما كان ليتم لولا إرادة الصمود والمواجهة وإصرار الشباب المقدسي على تحدي القرارات العسكرية والتصدي لها”.

قوات الاحتلال تنسحب رسميا و تزيل الحواجز من باب العامود 😭😭❤❤

و ربي فرحة المقدسين و كل فلسطين تسوى العالم ❤❤😭

يارب ترزقنا صلاة في الأقصى قريب 🤲🤲😭

عقبال تحرير فلسطين 🤲🤲😭❤#القدس_تنتصر pic.twitter.com/4nLWps6ijs — Sondos Ibrahim 7 🇵🇸🌙🇵🇸 (@Sondos_ibrahim5) April 25, 2021

كما اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان، أن هذا الانتصار يؤكد إمكانية فرض الانتخابات الديمقراطية في القدس رغم أنف الاحتلال، وجعلها معركة مقاومة شعبية ناجحة.

وقال حزب الشعب الفلسطيني في بيان، إن هبة القدس الشعبية “مثّلت البوصلة الحقيقية التي يتوجب السير بموجبها في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية”.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أن انتصار المقدسيين على الاحتلال وإجباره على إزالة الحواجز في باب العامود “يظهر كيف يمكن للعاصمة القدس أن تفرض حضورها في معركة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات القادمة، عبر الاشتباك مع الاحتلال”.

#القدس_تنتصر

رضخ العدو وأزال ما يعترض الطريق من أمام مدخل وساحة باب العامود وتوجه المقدسيون إلى الصلاة

هي هبة لم يلوثها قادة تابعون لأميركا ينسقون مع العدو

لا أولوية عند العرب والمسلمين وكل أحرار العالم تتقدم على أولوية تحرير فلسطين التاريخية كلها من البحر إلى النهر pic.twitter.com/7IxEkDVqzm — Firas 3 (@Firas397665625) April 26, 2021

وانسحبت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد من منطقة باب العامود وسط القدس، بعد إغلاقها أمام الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وأفاد شهود عيان أنّ الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المنطقة، ثم أزال شباب مقدسيون سواتر حديدية كانت تقيد الحركة بالمنطقة.

وهتف مئات الفلسطينيين من شيوخ ونساء وأطفال وشباب، بشعارات تُحيي الانتصار على المحتل، حسب الشهود.

لحظة رفع العلم الفلسطيني في ساحة باب العامود. pic.twitter.com/QgPYVGAFNn — همّام 🇵🇸 (@Palestine_HA) April 25, 2021

وتمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان من الجلوس وتنظيم الفعاليات الرمضانية السنوية في منطقة باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى، دون أن تفسر سبب المنع ما تسبب بنشوب مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وبلغت المواجهات ذروتها يوم الخميس الماضي بعد قيام مستوطنين إسرائيليين باعتداءات على فلسطينيين بأنحاء القدس المحتلة.

وأصيب 110 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين، فيما اعتُقل أكثر من 50 شابًا آخرين.

بعد تراجع الاحتلال وإزالة الحواجز الحديدية وكسر اغلاق ساحة باب العامود، نذكّر أن هذا الانتصار المسجّل هو افشال للاحتلال للمرة الثالثة. قاده وحققه شباب عُزّل من كل شيء إلا من إرادتهم. الاحتلال بكل جبروته خضع للمقدسيين.. فتخيّل أي فتح مبين لو ساندهم يومًا أصحاب الجيوش وألقاب الرتب. pic.twitter.com/rF56wCsXuE — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) April 25, 2021

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس، التي تعتبرها بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة وأبدية لها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1981.