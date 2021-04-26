الاتحاد الأوربي: السياح المحصنون ضد كورونا سيتمكنون من السفر لدول الاتحاد

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين إن الدول الأعضاء الـ27 ستقبل بدون قيد أو شرط، كل الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوربية.

وأكدت فون دير لايين في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوربي سيسمح في الأشهر المقبلة للسياح الآتين من الولايات المتحدة بالسفر إلى دوله بشرط أن يكونوا قد تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19″.

وقالت فون دير لايين إن “الأمريكيين كما أرى يستخدمون لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوربية. هذا الأمر سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوربي”.

ولم تحدد رئيسة المفوضية الأوربية متى بالتحديد سيتمكن السياح الأمريكيون المحصنون من زيارة الاتحاد الأوربي، لكن الصحيفة أشارت إلى أن القواعد الجديدة التي سترعى هذا الأمر قد تعتمد في وقت مبكر من هذا الصيف بالتزامن مع تكثيف حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ووافقت وكالة الأدوية الأوربية على اعتماد اللقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة وهي موديرنا وفايزر-بيونتك و”جونسون أند جونسون”.

ونوهت فون دير لايين بـ”التقدم الهائل” الذي أحرزته الولايات المتحدة في حملتها لتحصين مواطنيها، مشيرة إلى أن الأمريكيين في طريقهم لتلقيح 70% من السكان البالغين بحلول منتصف يونيو/ حزيران.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن استئناف السفر سيتوقف “على الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، وهو أيضا كما نأمل، يتحسن في الاتحاد الأوربي”.

ودمرت الجائحة القطاع السياحي في أوربا إذ أغلق العديد من دول القارة العجوز حدوده أمام السفر غير الضروري.

والأسبوع الماضي قالت اليونان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة إن المسافرين الآتين من الاتحاد الأوربي ومن 5 دول أخرى سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي عند وصولهم إلى أراضيها بشرط أن يكونوا قد تلقحوا ضد كورونا أو أن يبرزوا نتيجة فحص مخبري تؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.

ويبحث الاتحاد الأوربي في استحداث جواز سفر صحي لاعتماده اعتبارا من هذا الصيف بهدف تمكين السياح من التنقل بين دوله بحرية.