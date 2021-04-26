الإمارات تقدم دعما لوجستيا لقوات تقودها فرنسا في الساحل الأفريقي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدء تسيير رحلات دعم لوجستي لقوات تقودها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن تلك الرحلات تأتي دعما “لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار”.

ووفقا للوكالة، حضر إقلاع أول رحلة من أبو ظبي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية والسفير الفرنسي في أبو ظبي كرافييه شانيل، الذي تقدم بالشكر للإمارات على مساهمتها “في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل”.

وأعلنت فرنسا عام 2013 عملية عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم دولا مثل : النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وذلك لمكافحة الجماعات المسلحة، وهي عملية تسببت في تزايد المشاعر المعادية لفرنسا واندلاع إلى مظاهرات وشعارات ببعض عواصم دول غرب أفريقيا، وفقا لمجلة جون أفريك الفرنسية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن ضربة جوية نفذتها قوات “عملية برخان” الفرنسية في منطقة الساحل ضد ما تعده جماعة جهادية، كانت سببا في سقوط ضحايا من المدنيين، كما وجهت اتهامات في أوقات سابقة ضد فرنسا بقتل مدنيين جراء الغارات الجوية التي تشنها في المنطقة.