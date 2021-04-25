عمليتا مخلب “البرق” و”الصاعقة”.. المقاتلات التركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية استهداف 4 مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة جبل قنديل بغارات جوية، بالتزامن مع عمليتي (المخلب) شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد حزب العمال في مناطق (متينا) و(أفشين-باسيان).

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استمرار العمليتين، وذلك بحسب التعليمات التي أعطاها للقادة الميدانيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز قيادة العمليات البرية في العاصمة أنقرة.

وشدد وزير الدفاع على اعتزام بلاده “حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار التنظيمات الإرهابية”.

وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يواصل الحفاظ على وجوده شمالي العراق، ويستمر في إنشاء الأوكار والمخابئ تحسبا لهجوم للجيش التركي.

وأوضح أنه “تم استهداف 400 هدف للمسلحين بواسطة القوات البرية التركية، وأكثر من 60 هدفا في غارات جوية”.