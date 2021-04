أرقام قياسية عالمية في الإصابات.. باكستان تتضامن مع الهند في مواجهة كورونا

أعربت باكستان أمس السبت عن تضامنها مع الهند التي اجتاحتها موجة مدمرة من فيروس كورونا، وسجلت رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة عبر تويتر “أريد أن أعبر عن تضامننا مع الشعب الهندي وهم يكافحون موجة خطيرة من كوفيد- 19”.

وأضاف خان “دعواتنا من أجل الشفاء العاجل لجميع أولئك الذين يعانون من الوباء في منطقتنا وفي العالم. يجب أن نكافح هذا التحدي العالمي الذي يواجه الإنسانية جمعاء”.

I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19. Our prayers for a speedy recovery go to all those suffering from the pandemic in our neighbourhood & the world. We must fight this global challenge confronting humanity together

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 24, 2021