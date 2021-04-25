أرقام قياسية عالمية في الإصابات.. باكستان تتضامن مع الهند في مواجهة كورونا

أعربت باكستان أمس السبت عن تضامنها مع الهند التي اجتاحتها موجة مدمرة من فيروس كورونا، وسجلت رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة عبر تويتر “أريد أن أعبر عن تضامننا مع الشعب الهندي وهم يكافحون موجة خطيرة من كوفيد- 19”.

وأضاف خان “دعواتنا من أجل الشفاء العاجل لجميع أولئك الذين يعانون من الوباء في منطقتنا وفي العالم. يجب أن نكافح هذا التحدي العالمي الذي يواجه الإنسانية جمعاء”.

I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19. Our prayers for a speedy recovery go to all those suffering from the pandemic in our neighbourhood & the world. We must fight this global challenge confronting humanity together — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 24, 2021

وفي السياق نفسه نشر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رسالة دعم عبر تويتر.

وأعرب قريشي في رسالته عن دعم بلاده “لشعب الهند في أعقاب الموجة الحالية من إصابات كورونا، التي ضربت منطقتنا بشدة”.

وتابع قائلا “نيابة عن شعب باكستان، أقدم تعازينا القلبية للأسر المتضررة في الهند”.

وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن الوباء هو جرس إنذار “يذكرنا بأن القضايا الإنسانية تتطلب استجابات تتجاوز الاعتبارات السياسية”.

As a gesture of solidarity with the people of India in the wake of the current wave of #COVID19, Pakistan has officially offered relief & support to #India, including ventilators, Bi PAP, digital X ray machines, PPEs & other related items. We believe in a policy of #HumanityFirst — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) April 24, 2021

وسجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الأحد بلغ 350 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 17 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 192ألفا و311 وفاة.

وحذر خبراء من انهيار النظام الصحي في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير في عدد المرضى بالمشافي بعد الزيادة القياسية في عدد الإصابات.

وتواصل الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، تنفيذ حملة تلقيح واسعة في البلاد.