حملات للحد من انتشار الإسلام في فرنسا.. ما القصة؟

عززت حادث طعن الشرطية الفرنسية في منطقة إيفيلن جنوب العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضي، مواقف أحزاب اليمين المتطرف في البلاد، حيث أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات قوية من أجل إيقاف انتشار الإسلام في البلاد، والسعي لحماية رجال الأمن الفرنسيين.

وطعن مهاجم شرطية فرنسية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس، الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتلها.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الهجوم بأنه “إرهابي”. وقال من موقع الهجوم “فقدت فرنسا واحدة من بطلاتها في هجوم بربري وجبان بلا حدود”.

وأصيبت الشرطية، بحسب تقارير أمنية، بطعنتين في رقبتها ما أسفر عن وفاتها في الحال، بينما أردى ضباط الشرطة المهاجم قتيلا رميا بالرصاص.

وقالت الشرطة إن المهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

📹 "Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et la criminalité. Quand M. Dupond-Moretti dit qu'il est le "ministre des détenus", alors on a la tonalité de ce gouvernement : il assume son laxisme ! Le pays a besoin d'un tour de vis !" #Rambouillet pic.twitter.com/o5IFaTBOn6

La haine tue Soit par le couteau Soit par le refus de tendre la main au naufragé C’est en restant droits dignes et généreux que nous lutterons contre tous les extrémismes violents

وتصدر وسم “أوقفوا هجرة الإسلام” منصات التداول وحظي بنصيب وافر من التفاعلات عبر موقع تويتر، حيث أجمع المغردون على أن انتشار الإسلام في فرنسا يعد خطرًا على هوية البلاد وعلمانيتها التي أسست عليها وفق تعبيرهم.

L’immigration massive et incontrôlée de ces 40 dernières années gangrène la société Française. Là où l’assimilation créait des Français le multicuturalisme crée de l’insécurité et de la délinquance.

La politique d’immigration, hypocrite et bordélique, sans action humaniste et rigoureuse, fabrique des fous ! 10 ans, 15 ans clandestin, vivre dans des squats, des caves, de contrebande, en marge de la société… la France fabrique ceux qui un jour se retournent contre elle !

واعتبر ناشطون آخرون أن سياسية الهجرة واستقبال الوافدين التي امتدت لأكثر من 40 سنة، عادت بالضرر على فرنسا، وأنه ينبغي وقف استيعاب مهاجرين مسلمين.

Ils veulent que notre pays soit le leur, leurs véritables intentions idéologique ils nous le montre un peu plus chaque jours, ils nous font une guerre d'usure depuis trop longtemps et nous on doit continuer d'en subir les conséquences sans rien faire moi je dit #stopislamigration

