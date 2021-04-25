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سياسة|مصر

بسبب كورونا.. مصر تعلن انتهاء العام الدراسي خلال أيام

طلاب مصريون خلال أداء الامتحانات (غيتي - أرشيفية)
طلاب مصريون خلال أداء الامتحانات (غيتي - أرشيفية)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202108:30 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، انتهاء العام الدراسي آخر أبريل/ نيسان الجاري، أي بعد أقل من أسبوع وذلك في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان إنها قررت “انتهاء العام الدراسي نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، للطلاب من مراحل رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية (ما قبل الثانوي) والثانوية (ما قبل الجامعي)”.

وأوضح البيان أن “امتحانات أبريل/نيسان الجاري ستعقد أيام 26 و27 و28 وبعد نهايتها تبدأ العطلة الصيفية للمراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي”.

وأضاف أن “حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في المدارس سيكون اختياريًا، على أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية (لم تحدد موعدها)”.

وقال البيان إن القرار “تم اتخاذه بعد التشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، لضمان مرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا”.

وكان وزير التعليم المصري طارق شوقي، أثار الجدل قبل أقل من شهرين برفضه إجراء الامتحانات للطلاب عن بعد بسبب تفشي جائحة كوفيد. ولم يستمع آنذاك إلى مناشدات الطلاب وأولياء الأمور بشأن إجراء الامتحانات من المنازل عبر الإنترنت، وأصر على إجراء امتحانات مجمعة للطلاب في المدارس.

وعادة ما ينتهي العام الدراسي بمصر، بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، على أن يبدأ العام الدراسي التالي عليه، في سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتشهد مصر مؤخرا، تزايدا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء السبت، 221 ألفا و570 إصابة بالفيروس، بينها 12 ألفا و998 وفاة، و166 ألفا و457 حالة تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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