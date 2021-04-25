شاهد: السيسي يتحدث عن غاية مصر من تحرير سيناء.. ماذا قال؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مصر قادرةٌ على الحفاظ على مكتسبات السلام التي أحرزتها من خلال حربها لاسترداد أرضها، وذلك خلال كلمة في ذكرى تحرير شبه جزيرة سيناء.

وأضاف السيسي أن “الحرب لم تكن أبداً غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى”.

وأشار إلى أن “ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسياً، بل امتدت لتصبح نموذجاً خالداً لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكرياً”.

وقال إن “الاحتفال بتحرير سيناء إنما يولد قوة دفع متجددة للعمل على حماية كل شبر من أرجاء الوطن، وتحقيق طموحات وحقوق شعبه في حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عالياً في سمائه رايات الحرية والكرامة، ويظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم”.

وتحتفل مصر في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان كل عام بذكرى تحرير سيناء في عام 1982.