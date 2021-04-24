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سقوط هليكوبتر عسكرية على منزل ومقتل طاقمها وطفل (فيديو)

23/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202112:34 AM (مكة المكرمة)

قال سلاح الجو في زيمبابوي في بيان إن طائرة هليكوبتر تابعة له تحطمت، اليوم الجمعة، مما أودى بحياة أفراد طاقمها الثلاثة وطفل في منزل سقطت عليه.

وكانت الطائرة في مهمة تدريبية وعلى متنها طياران وفني عندما اختفت من على شاشات الرادار.

وسقطت الطائرة على منزل في منطقة أركتوروس الريفية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة هاراري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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