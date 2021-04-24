سقوط هليكوبتر عسكرية على منزل ومقتل طاقمها وطفل (فيديو)

نجا طيار من إصابة خطيرة بعد أن هبطت طائرة من حقبة الحرب العالمية الثانية بأمان بالقرب من الشاطئ في ساتيلايت بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية خلال معرض الطيور الحربية الجوي قبل يومين، بحسب المنظمين.
قال سلاح الجو في زيمبابوي في بيان إن طائرة هليكوبتر تابعة له تحطمت، اليوم الجمعة، مما أودى بحياة أفراد طاقمها الثلاثة وطفل في منزل سقطت عليه.
وكانت الطائرة في مهمة تدريبية وعلى متنها طياران وفني عندما اختفت من على شاشات الرادار.
وسقطت الطائرة على منزل في منطقة أركتوروس الريفية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة هاراري.