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سياسة|فلسطين

بعد مواجهات القدس.. الاحتلال يقصف غزة والمقاومة تحذر وأمريكا “قلقة” وتركيا والأردن ينددان

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا خلال المواجهات في القدس (رويترز)
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا خلال المواجهات في القدس (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202112:14 PM (مكة المكرمة)

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت غارات على قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف باتجاه المستوطنات المحاذية له، في حين حذرت المقاومة من المساس بالمقدسات وعبرت الولايات المتحدة وتركيا والأردن عن قلقها من التصعيد الأخير.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية بمنطقة مطار غزة شرق رفح جنوبي القطاع، كما قصفت الطائرات بصاروخين على الأقل هدفاً في منطقة جبل الريس شمال شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر “أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا علن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل الليلة”.

وسبق للجيش أن أعلن أنه رصد ست عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة مساء الجمعة وفجر اليوم السبت.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم السبت قال الجيش إنه قصف موقعا يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ردا على إطلاق صواريخ مساء الجمعة من غزة.

وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

لا تختبروا صبرنا

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “إن الشرارة التي أشعلها الشباب في القدس ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم في قلب المعركة”.

وأضافت إنها “تتابع من كثبٍ الهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة”.

وتابعت “نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا؛ فقدسنا دونها الدماء والأرواح، وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع، ونبعثر كل الأوراق”.

خطيرة ومقلقة

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود في القدس القديمة خطيرة ومقلقة.

وأضاف البيان أن الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية تعيش في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الخميس أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة.

وتابع: نشعر بقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الاشتباكات واعتقال قوات الأمن الإسرائيلية بعضهم.

واشنطن تبدي “قلقها”

وأبدت الولايات المتحدة أمس الجمعة “قلقها العميق” إزاء “تصعيد العنف في القدس”، مؤكدة إدانتها خطاب “الكراهية” بعد أن أطلق يهود متشددون هتافات مناهضة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر “نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس”، داعياً إلى “رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف”.

وأضاف “ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحض السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم”.

ونصحت السفارة الأمريكية في القدس أمس الجمعة موظفيها ورعاياها بعدم الاقتراب من أماكن المواجهات التي تشهدها المدينة المحتلة.

وأشار بيان للسفارة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الاحتجاجات وأعمال العنف في مدينة القدس بالقرب من البلدة القديمة ووسط المدينة وأجزاء من شمال وشرق القدس.

الأردن: القدس خط أحمر

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الهجمات العنصرية على البلدة القديمة في القدس المحتلة وحذر من تبعاتها، مؤكدًا أن القدس خط أحمر وأن المساس بها “لعب بالنار”.

وطالب الصفدي عبر تويتر بضرورة تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية. وقال “على سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي”.

مواجهات

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها، وقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم.

واندلعت الاشتباكات مساء الخميس عند مدخل البلدة القديمة في القدس حيث نظّمت حركة “لاهافا” (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة مظاهرة وكانوا يهتفون “الموت للعرب”.

وشهدت المدينة مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس.

وانطلقت فجر الجمعة عدة تظاهرات في مدن ومخيمات قطاع غزة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على سكان مدينة القدس.

وتجددت المواجهات في مدينة القدس أمس الجمعة بعد صلاتي العشاء والتراويح، حيث أصيب 6 فلسطينيين على الأقل وجرى اعتقال آخرين، وفق الهلال الأحمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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