بعد مواجهات القدس.. الاحتلال يقصف غزة والمقاومة تحذر وأمريكا “قلقة” وتركيا والأردن ينددان

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت غارات على قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف باتجاه المستوطنات المحاذية له، في حين حذرت المقاومة من المساس بالمقدسات وعبرت الولايات المتحدة وتركيا والأردن عن قلقها من التصعيد الأخير.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية بمنطقة مطار غزة شرق رفح جنوبي القطاع، كما قصفت الطائرات بصاروخين على الأقل هدفاً في منطقة جبل الريس شمال شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر “أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا علن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل الليلة”.

وسبق للجيش أن أعلن أنه رصد ست عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة مساء الجمعة وفجر اليوم السبت.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم السبت قال الجيش إنه قصف موقعا يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ردا على إطلاق صواريخ مساء الجمعة من غزة.

#Gaza starts bombing Israel in solidarity with what’s happening in #Jerusalem #القدس_تنتفض pic.twitter.com/16hAhd9lBm

وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “إن الشرارة التي أشعلها الشباب في القدس ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم في قلب المعركة”.

وأضافت إنها “تتابع من كثبٍ الهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة”.

وتابعت “نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا؛ فقدسنا دونها الدماء والأرواح، وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع، ونبعثر كل الأوراق”.

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود في القدس القديمة خطيرة ومقلقة.

Group of Israeli soldiers brutally assaulting #Palestinian youth in the occupied city of Jerusalem.#القدس_تنتفض pic.twitter.com/fwsYwkicUu

