توتر جديد.. بايدن يصف أحداث 1915 بـ”الإبادة” ضد الأرمن .. تركيا ترفض وأردوغان يعلق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن ما تعرض له الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية يمثل “إبادة جماعية” بينما قالت تركيا إنها ترفض تماما الاعتراف الأمريكي.

ويثير القرار الأمريكي حنق تركيا ويزيد من توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني “كل عام في مثل هذا اليوم 24 أبريل/ نيسان نتذكر أرواح كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.

وأضاف “نكرم اليوم الذين سقطوا ضحية للكارثة العظيمة، حتى لا يضيع التاريخ أهوال ما حدث”.

وأردف أن “المهاجرين الأرمن أثروا واقع الولايات المتحدة بطرق كثيرة لا حصر لها، لكنهم لم ينسوا أبدًا التاريخ المأساوي الذي جلب الكثير من أسلافهم إلى شواطئنا”.

وقال بايدن في البيان “الأمريكيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة قبل 106 أعوام من اليوم”.

وأضاف “نحن نؤكد التاريخ. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنّما لضمان عدم تكرار ما حدث”.

وتعني هذه الخطوة “التي تعد رمزية إلى حد كبير” تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود. وتأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن بلاده ترفض تماما الاعتراف الأمريكي بشأن ما تعرض له الأرمن عام 1915.

وقال تشاويش أوغلو على تويتر “ليس هناك شيء لنتعلمه من أي أحد بشأن ماضينا. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدل.. نرفض تماما هذا البيان الذي استند إلى الشعبوية فقط”.

وقال أوغلو في تغريدة على موقع تويتر “الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا”.

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021