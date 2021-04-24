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سياسة|سويسرا

العالم يتأهب جرّاء النسخة المتحورة.. تسجيل أول إصابة بكورونا الهندية في سويسرا

أفراد طواقم طبية في سويسرا ينتظرن قبل بدء إعطاء لقاحات كورونا (غيتي)
أفراد طواقم طبية في سويسرا ينتظرن قبل بدء إعطاء لقاحات كورونا (غيتي)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202108:52 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يعزى إليها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريدة “اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا” مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص وصل إلى سويسرا بعد مروره عبر مطار أوربي.

وأوضح المتحدث باسم المكتب دانيال داوالدر أن “الشخص بدّل رحلته في بلد أوربي قبل توجهه إلى سويسرا” مضيفا أنه تم أخذ العيّنة الإيجابية في مارس/آذار في كانتون سولوثورن شمالا.

وتأتي الأنباء بعدما أعلنت السلطات البلجيكية، الخميس الماضي، أن مجموعة من 20 طالب تمريض هنديا قدموا من باريس تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية.

ويرزح النظام الصحي الهندي تحت وطأة موجة جديدة من الإصابات أُرجعت جزئيا إلى “طفرة مزدوجة” نجمت عنها نسخة جديدة متحورة للفيروس.

وتعيش دول العالم حالة تأهّب جرّاء النسخة المتحورة إذ علّقت العديد منها الرحلات الجوية مع الهند.

حظر سفر

وأعلنت إيران، اليوم، أنها ستمنع دخول المسافرين من الهند بسبب النسخة المتحورة الهندية لتجنب انتشارها في البلاد المتضررة بالفعل من الجائحة.

طواقم طبية تعزل قريب مريض توفي بفيروس كورونا (رويترز)

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي “فيروس كورونا الهندي تهديد جديد نواجهه”.

وأضاف “الفيروس الهندي أكثر خطورة من السلالتين الإنجليزية والبرازيلية”.

فايزر متفائلة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، ألبير بورلا، إنه “متفائل” بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي.

وأشار بورلا إلى أن الشركة لديها بيانات عن المتحور البريطاني وتبلغ فعالية اللقاح ضده 97%، وأضاف أن لقاح فايزر فعال بنسبة 10% في جنوب أفريقيا.

الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، ألبير بورلا (غيتي)

وقال بورلا إن البيانات من البرازيل تظهر أن اللقاح يؤمن “على نحو جيد جدًا” التحصين ضد المتحور البرازيلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه بالنسبة للمتحور الجديد الذي رُصد في الهند، فليس لدى فايزر أي بيانات، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن قدرة لقاح فايز على السيطرة عليه.

وقال إن شركته طورت عملية تتيح الحصول على لقاح فعال في خلال 100 يوم من ظهور متحور يمثل مصدر قلق مضيفا أنه مرتاح لهذا نظرًا لفعالية تقنية الحمض النووي المرسال.

وأوضح رئيس عملاق الأدوية الأمريكية أن شركته قادرة على إنتاج 2.5 مليار جرعة هذا العام من اللقاح، مع توقع أن تتجاوز القدرة 3 مليارات جرعة العام المقبل.

وقال بورلا إن فايز تبحث إذا ما كان يمكن تمديد وقت التبريد للتركيبة الحالية الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الفائقة في حرارة 70 تحت الصفر ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر، مضيفا أن الأمر ممكن حاليًا لأسبوعين، لكن الشركة تدرس تمديده لفترة أكبر.

وأشار إلى أن فايزر تعمل على تركيبة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام.

وقال إنه في هذه الحال سيكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الأدوية التقليدية.

أضاف “نتوقع أن نتوصل إلى ذلك هذا الصيف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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