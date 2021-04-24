قرار أمريكي جديد بشأن لقاح “جونسون آند جونسون”.. ماذا جاء فيه؟

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أمس الجمعة استئناف حملات التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا، بعد قرار تعليق استخدامه مؤقتا منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للجنة استشارية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تعد الهيئة الرسمية للصحة العامة في الولايات المتحدة.

وأوصت اللجنة باستئناف استخدام لقاح جونسون آند جونسون في حملات التطعيم ضد كورونا بين البالغين.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في بيان مشترك إنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح اليوم السبت على أقرب تقدير.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “بناء على تحليل معمق، هناك صلة على الأرجح، لكن المخاطر ضئيلة للغاية”.

والثلاثاء الماضي أكدت الوكالة الأوربية للأدوية التابعة للاتحاد الأوربي، أن منافع اللقاح المذكور تفوق مخاطره.

وفي 13 من أبريل/نيسان علقت الولايات المتحدة مؤقتًا استخدام لقاح جونسون آند جونسون، إثر مخاوف من تسببه في جلطات دموية محتملة.

لقاح جونسون أند جونسون (رويترز)

222 مليون جرعة

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن الولايات المتحدة أعطت أكثر من 222 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 في البلاد ووزعت 287 مليون جرعة حتى صباح أمس الجمعة.

وقالت المراكز الأمريكية إن أكثر من 137 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل فيما حصل أكثر من 91 مليون شخص على الجرعتين حتى اليوم الجمعة.

ويشمل الإحصاء لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك من جرعتين وكذلك لقاح جونسون اند جونسون الذي يؤخذ جرعة واحدة.

فايزر تعد لنسخة يسهل تخزينها

يأتي ذلك بينما تستعد شركة فايزر لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلًا من -70 درجة حاليًا هذا الصيف، وفق ما أكد رئيسها التنفيذي ألبير بورلا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أنه “متفائل” بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي، وتابع “طورنا عملية تتيح الحصول على لقاح فعال في خلال 100 يوم من ظهور متحور يمثل مصدر قلق، وأنا مرتاح لهذا الهدف الصعب، نظرًا لفعالية تقنية الحمض النووي المرسال”.

تم استخدام لقاح فايزر لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة (رويترز)

وفيما يتعلق بتركيبة اللقاح الحالية، قال “نحاول معرفة إذا كان بإمكاننا تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الفائقة في حرارة 70 تحت الصفر ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر”.

وتابع “الأمر ممكن حاليًا لأسبوعين، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد المدة إلى شهر -مع مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات الناظمة”.

إضافة إلى ذلك، قال “نعمل على تركيبة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام”.

وأوضح “سيكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الأدوية التقليدية. نتوقع أن نتوصل إلى ذلك هذا الصيف”.

145 مليون إصابة

وأظهرت إحصاءات أن نحو 145 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهور الجائحة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 3.3 ملايين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا دول العالم من حيث عدد الإصابات.

ويتصدر العراق والأردن ولبنان والمغرب والإمارات والسعودية الدول العربية من حيث عدد الإصابات.