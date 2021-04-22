شركة مصرية تتعاقد مع روسيا لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا محليا

قالت شركة أدوية مصرية خاصة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، إنهما اتفقا على إنتاج الشركة المصرية للقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر، ليجري تصديره عالميا.

وأعلنت شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي المعني بتسويق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في بيان مشترك أن الشركة المصرية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوية من اللقاح في مصانعها بالقاهرة.

وأضاف الصندوق في البيان أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.

وتابع البيان “سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينا فارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا. الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة للتوزيع على مستوى العالم”.

إنتاج لقاح صيني

ووقعت مصر والصين أمس الأربعاء اتفاقيتين لإنتاج لقاح “سينوفاك” الصيني محليا من خلال شركة “فاكسيرا” المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر.

وقال بيان نشره مجلس الوزراء -على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الاتفاق يهدف إلى “الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس”.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أشارت -في مؤتمر صحفي خلال الشهر الجاري- إلى أن هذه الاتفاقية مع الصين قد “تضمن إنتاج 80 مليون جرعة سنويا بمصر”.

ومن المنتظر، حسب تصريحات وزيرة الصحة “إرسال دفعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الشهر الجاري، تضم 500 ألف جرعة من ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعا”.

وسجلت في مصر نحو 219 ألف إصابة بما في ذلك أكثر من 12800 وفاة، حسب الأرقام الرسمية من وزارة الصحة.