بينهم مصريون.. بريطانيا تعتذر عن عدم تكريم آلاف الجنود قتلوا خلال الحربين العالميتين

اعتذرت المملكة المتحدة، الخميس، عن عدم تكريم مئات الآلاف من الجنود من مستعمراتها الذين لقوا حتفهم في الحربين العالميتين وهم يقاتلون ضمن صفوف القوات البريطانية.

جاء ذلك بعد نشر تقرير رسمي أكد أن “العنصرية المتفشية” هي السبب وراء عدم الاعتراف بجنود الأقليات العرقية وتكريمهم.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام نواب البرلمان “أريد أن أعتذر وأعبر عن أسفي العميق، لا يمكننا تغيير الماضي، لكن يمكننا تصحيح الأمور والتحرك”.

وجاء التقرير بطلب من لجنة الكومنولث لمقابر الحرب، وهي هيئة مكلفة بتكريم ذكرى 1.7 مليون عسكري من المستعمرات البريطانية قتلوا خلال الحربين العالميتين، وقد قدمت اللجنة اعتذارها أيضا.

ويشير التقرير إلى عدم تخليد ذكرى نحو مئة ألف عسكري غالبيتهم من الهنود والأفارقة لقوا مصرعهم خلال الحرب العالمية الأولى، بالشكل الذي كرم به نظراؤهم في أوربا.

وبصفة عامة شيدت نصب تذكارية جماعية للجنود غير الأوربيين، فيما وضعت للقتلى الأوربيين قبور تحمل أسماءهم.

ويوضح التقرير أن 116 ألف عسكري آخر، وهو رقم قد يصل إلى 350 ألف، غالبيتهم من شرق أفريقيا ومصر “لم تخلد ذكراهم بأسمائهم أو بأي شكل آخر”.

وأكد التقرير أن تلك القرارات مؤسسة على “تحيزات متأصلة وأفكار مسبقة وعنصرية ومواقف إمبريالية معاصرة”.

ونقل التقرير تصريحات من عام 1923 لحاكم المستعمرة التي صارت غانا لاحقا، أكد فيها أن “الساكن الأصلي العادي لن يفهم أو يقدر (قيمة) شاهد القبر”، داعيا إلى إنشاء ساحة تذكارية لا تحمل اسما محددا.

وقدمت اللجنة التي أعدت التقرير اعتذاراتها دون تحفّظ لتقصيرها في تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة في الموت بصرف النظر عن الأصل والدين والرتبة العسكرية.