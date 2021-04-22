الاحتلال يسلم جثمان طفل فلسطيني لأهله بعد احتجازه 3 أعوام (فيديو)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، جثمان الطفل الفلسطيني يوسف أبو جزر الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في 29 أبريل/نيسان 2018 خلال مشاركته بمسيرات “العودة وكسر الحصار”.

ووصل جثمان يوسف الذي كان يبلغ لحظة استشهاده 16 عاما إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمالي القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ريم أبو جزر، والدة يوسف، قولها “بعد 3 أعوام من الاحتجاز عند الاحتلال رجع ابني الشهيد”.

وأضافت أنه “سيتم مواراة جثمانه الثرى في قطاع غزة لنتمكن من زيارته وقت ما نشاء”.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس، في بيان، إنه استلم جثمان أبو جزر عبر حاجز بيت حانون، بحضور كل من محامي المركز ووالدته.

وقال المركز إن الطفل أبو جزر استشهد في 29 أبريل/نيسان 2018 جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من السياج الفاصل شرق محافظة رفح أثناء اقترابه من السياج، خلال مشاركته في مظاهرات “العودة وكسر الحصار السلمية” السلمية على حدود غزة.

وحسب توثيق المركز الحقوقي، احتجزت إسرائيل منذ 30 مارس/آذار 2018 جثامين 22 فلسطينيا؛ بينهم 5 أطفال، نجح المركز في استرداد جثامين 3 أطفال منهم.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم أوراق تفاوض مستقبلية.

وبدأت مسيرات “العودة وكسر الحصار السلمية” التي انطلقت للتنديد بالحصار المفروض على قطاع غزة، بتاريخ 30 مارس/آذار 2018، واستمرت على مدار واحدٍ وعشرين شهرا.