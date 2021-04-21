حركة النهضة: ما يقوم به قيس سعيد محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور (فيديو)

اعتبر فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة التونسية أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو “محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور”.

وأضاف العيادي خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الرئيس “يسعى للدفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية والزج بها في اتون السياسة بدل السعي لجعل هذه المؤسسات تقوم بدورها المحايد المتمثل في الدفاع عن مؤسسات البلاد وحمايتها”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي أنه القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية، وهو ما خلف جدلا سياسيا وقانونيا.

هل ندمت #حركة_النهضة على دعمها لـ #قيس_سعيد في الانتخابات الرئاسية الماضية في تونس؟ pic.twitter.com/xtSiDz3LQU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2021

وأضاف الرئيس أمام جمع غفير من عناصر الأمن الداخلي وبحضور كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان إنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكل أسلاكها”، موضحا أن الدستور التونسي ومن خلال فصوله 17 و18 و19 يغرق بين القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلية.

وبالمقابل كشف بيان صادر عن حزب حركة النهضة عن استغرابها لموقف الرئيس سعيد وخرقه للدستور واعتباره وثيقة ملغاة.

الناطق الرسمي باسم حركة النهضة: هذا ما لاحظناه في خطاب الرئيس بعد زيارته لـ #مصر #تونس pic.twitter.com/9lvCxBrj4G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2021

وشدد البيان على أن تنصيب الرئس نفسه قائد للقوات المسلحة العسكرية والمدنية يمثل “تعديا على النظام السياسي التونسي وصلاحيات رئيس الحكومة”.

وقال العيادي “لقد انتخبنا الرئيس قيس سعيد من أجل مساعدتنا على إتمام المسار الدستوري في البلاد والانتصار لقيم الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة وقضية فلسطين. لكن يبدو أن الرئيس غير الكثير من مواقفه بمجرد وصوله إلى الحكم وانتقل إلى تأويلات خاصة للدستور وهدفه من ذلك هو تغيير الدستور نفسه وتعديل النظام السياسي القائم في تونس حسب ما يراه شخصيا”.

الناطق الرسمي باسم حركة النهضة: ليس لنا معارك خاصة مع رئيس الدولة #تونس pic.twitter.com/p5t7cFD4yy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2021

وأكد القيادي في حزب حركة النهضة أن “أزمة تونس اليوم أزمة سياسية وأن الرئيس عقب زيارته الأخيرة لمصر شرع في اعتماد خطاب استئصالي ضد الكثير من القوى السياسية بما في ذلك حزب النهضة”.

وخلص العيادي إلى أن هناك حالة إجماع بين القوى السياسية التونسية بأن سعيد يعمل على تفعيل مقتضيات دستور 1959 بدل اعتماد دستور الثورة المعتمد في عام 2014.

وقال إن الرئيس سعى لتوسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الحكومة والسعي للتفرد بالحكم وبناء منظومة النظام الرئاسي رغم مخالفته للدستور.