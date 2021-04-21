بأمر محكمة.. رفع عائشة القذافي من القائمة السوداء للاتحاد الأوربي

أمرت المحكمة الأوربية الأربعاء بسحب اسم عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وقالت محكمة الاتحاد الأوربي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها إن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوربية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوربي.

إلا أن وكالة فرانس برس نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الأوربية قوله إن “المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما”.

وأوضح المتحدث أن “الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران”.

وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوربي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.

وُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوربي في فبراير/شباط 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في عامي 2017 و2020.

وينص إشعار المجلس الأوربي على أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها أسماء الأشخاص والكيانات التي “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان”.

ولا يزال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة.

وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.

وأمرت المحكمة الأوربية بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، قائلة إن “المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”.