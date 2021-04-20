بناء على “عفو رئاسي”.. إطلاق سراح 1686 سجينا في مصر (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 1686 سجينا إثر عفو رئاسي عنهم؛ بمناسبة شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن هذه الخطوة تأتي “تنفيذاً لقرار رئاسي بشأن الإفراج بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط (لم يحددها) بمناسبة شهر رمضان”.

وأضاف البيان أن “قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى البلاد وانتهت إلى استحقاق 1686 للعفو”.

ولم يوضح البيان أسماء المفرج عنهم وما إن كانت القائمة تضم مسجونين على خلفيات سياسية أم لا.

#وزارة_الداخليه : الأفراج بالعفو عن 1686 نزيلآ تنفيذآ للقرار #الجمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة شهر #رمضان https://t.co/PFTk2qWqCD — وزارة الداخلية (@moiegy) April 20, 2021

وسبق أن صدرت قرارات رئاسية مماثلة بالعفو طوال السنوات الماضية عن سجناء بعضهم كانوا ذوي خلفية سياسية ورجال أعمال وطلابا.

ووفق القانون المصري يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى منصبه منذ 2014، -بعد انقلاب عسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد- إصدار قرارات عفو وفق شروط منها قضاء بعض من العقوبة، وعادة ما تصدرعلى هامش احتفالات وطنية أو دينية.

وتشهد مصر منذ نحو شهر وتيرة إفراجات حيث أطلقت السلطات سراح 7 صحفيين، أحدثهم الكاتب والصحفي المعارض مجدي أحمد حسين.