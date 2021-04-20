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سياسة|البحرين

تصاعد التوتر في سجن بحريني بعد احتجاج المعتقلين وأسرهم على ظروف احتجازهم

نظمت أسر المحتجزين احتجاجات خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء (منصات التواصل)
نظمت أسر المحتجزين احتجاجات خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء (منصات التواصل)
20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202111:28 AM (مكة المكرمة)

قال ناشطون إن قوات الأمن البحرينية ضربت سجناء خلال احتجاجهم على ظروف الحبس وذلك في عملية أمنية وصفتها السلطات بأنها رد على عصيان بعد تحذيرات متكررة.

وأطلق المغردون وسمي (#أطلقوا_سجناء_البحرين) و(#انقذوا_سجناء_البحرين) مطالبين بالإفراج عن سجناء الرأي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووفاة السجين عباس مال الله قبل أيام إثر نوبة قلبية، والذي تتهم جهات حقوقية السلطات بإهمال رعايته صحيًا.

 

وازداد التوتر في سجن (جو) الرئيسي بالبحرين منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي الذي قالت السلطات إنها احتوته.

ونظمت أسر المحتجزين احتجاجات صغيرة خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين ظروف السجن.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة التي جرى حلها، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والحريات إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال عملية يوم السبت.

وقال سيد أحمد الوداعي عضو معهد البحرين الذي يقيم في المنفى إن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

 

وأمكن سماع السجين يقول في محادثة هاتفية مسجلة قدمها الوداعي “أحاطوا به (أحد السجناء) ورأينا العصي ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج”.

وقالت الإدارة العامة البحرينية للإصلاح والتأهيل وهي الهيئة المسؤولة عن السجون في بيان لوسائل الإعلام الرسمية إن عدة نزلاء في سجن جو سدوا الممرات ورفضوا دخول عنابرهم.

 

وقالت الإدارة إن النزلاء لم يصغوا إلى التحذيرات على مدار أيام مما اقتضى اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد مرتكبي أعمال الفوضى والعنف بحق عدد من ضباط الشرطة.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين أمس الأحد إنها زارت السجن للتحقيق في الحادث وخلصت إلى أن ما أثير بشأن ضرب ونقل النزلاء إلى أماكن غير معروفة “غير صحيح”.

وتواجه البحرين ضغوطًا من منظمات حقوقية بشأن أحوال السجن خاصة اكتظاظها بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.

ويقبع مئات من الساسة المعارضين والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011 وما تلاها من حملات للحكومة.

 

وقالت البحرين في 28 مارس/آذار إن كل السجناء الذين طلبوا التطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19 حصلوا عليه.

وأطلقت البحرين شأنها شأن دول أخرى سراح بعض السجناء الأكثر عرضة للخطر ومنهم النساء الحوامل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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