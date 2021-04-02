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سياسة|الولايات المتحدة

مقتل شرطي أمريكي ومشتبه به في حادث دهس وطعن استهدف مبنى الكونغرس (فيديو)

2/4/2021

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن ضابطا في شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) لقي حتفه متأثرا بإصاباته في هجوم بسيارة عند مجمع الكونغرس.

وأضافت الشرطة في إفادة أن المشتبه به في الهجوم قتل أيضا.

وأعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان أن شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول وقالت في مؤتمر صحفي إن “المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته” قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنه “إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين” و”بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول” وبعد ذلك “أطلقوا النار” عليه.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي “لا يبدو أن الأمر يتعلق بالإرهاب”.

وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في، 6 يناير/كانون الثاني الماضي، على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتمت إزالة بعض الحواجز الوقائية حديثاً وتضييق نطاق المحيط الأمني حول المقر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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