لقاح تركي يثبت فعاليته ضد سلالة كورونا البريطانية

قالت وكالة الأناضول إن شركة مصنعة للقاح تركي أعلنت، اليوم الجمعة، فعاليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

وقال يونس إمره دلي عضو مجلس إدارة شركة (نانوغرافي) التي تشرف عليها جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، إن التجارب المختبرية على اللقاح التركي البخاخ، بدأت في فبراير/شباط 2020، واجتازت جميع الاختبارات وفق المعايير الدولية.

وأضاف إمره أن اللقاح أثبت فعاليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

وأعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، دخول لقاح مطور محليًّا لمكافحة فيروس كورونا من قِبل أساتذة جامعيين قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية فإن اللقاح المُصنع محليًّا في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة (الشرق الأوسط التقنية) وجامعة (بيلكنت) اجتاز جميع المراحل المختبرية بنجاح.

وقال البيان إن اللقاح التركي يتميز بأنه يحارب كورونا عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP) التي تم قبولها طريقةَ لقاحٍ مبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم للمؤسسات البحثية الوطنية بالإضافة إلى 17 مشروعًا علميًّا آخر بهدف تنسيق الجهود لتطوير لقاح يقضي على الوباء المستمر منذ العام الماضي.

وأوضح البيان أن منظمة الصحة العالمية أدرجت اللقاح التركي على قائمة اللقاحات لعلاج كورونا، في 30 مارس/آذار الجاري، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.