5 وفيات جدد.. نقابة أطباء مصر تنتفض ومسؤول سابق يكشف سر تزايد ضحايا كورونا (فيديو)

كشف وكيل سابق بوزارة الصحة المصرية أسباب تفشي كورونا في الصعيد ومدى دقة الأرقام الرسمية، بينما توفي 5 أطباء جدد بالفيروس القاتل وخاطبت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة للإسراع في إنهاء تطعيم الأطقم الطبية.

وبشأن أسباب هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات، قال الدكتور مصطفي جاويش الوكيل السابق بوزارة الصحة، للجزيرة مباشر “من الواضح أن هناك مشكلة في الصعيد والشكاوى بدأت منذ الشهر قبل الماضي، واشتكى نواب الصعيد خصوصًا من أسوان وقنا”.

وأضاف “من البداية كان لابد من تقليل حركة السياحة، وطالب النواب بغلق أسوان تمامًا لأن حركة الطيران مفتوحة بالكامل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وعن أسباب تفاقم الأزمة قال جاويش “هناك عدة أسباب منها استمرار حركة السياحة، ودخول أعياد المسيحيين، ودخول شهر رمضان”.

وتابع “الأرقام الحكومية بشأن الإصابات غير دقيقة وبعض المستشفيات بدأت الطاقة الاستيعابية لها في الانهيار، ونقيب أطباء سوهاج كتب مناشدة لمحافظ سوهاج يطالبه فيها بغلق المحافظة”.

وأضاف المسؤول السابق “لجنة الصحة في البرلمان أكدت أن مصر دخلت الموجة الثالثة، وهذا يؤكده بحث علمي قامت به كلية كطب القصر العيني بالتعاون مع مستشفى سرطان الأطفال، قال إن السلالة المتحورة البريطانية من كورونا وصلت مصر عن طريق حركة الطيران المفتوحة وبدأت في الانتشار في مصر”.

واختتم جاويش حديثه بالقول “بعض المحافظات فيها انهيار كبير في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مثل سوهاج وقنا وحتى الآن لا توجد إجراءات حكومية للمواجهة، ولا توجد خدمة صحية لاستيعاب الحالات، نسبة 5% فقط من المصابين في المستشفيات والباقي في المنازل، وهذا يعني أن حالات الإصابة الحقيقية 20 ضعف الأعداد المعلنة”.

ضحايا جدد في صفوف الأطباء

وقد ارتفع عدد وفيات الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 466 طبيبا بعدما أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم، وفاة الطبيب فاروق مراد أستاذ الجراحة العامة بطب اسيوط والذي توفي إثر الإصابة بكوفيد 19. وبذلك يكون قد توفي 5 أطباء جدد خلال أقل من 24 ساعة.

وخاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة للإسراع فى إنهاء تطعيم الأطقم الطبية فى أقرب وقت ممكن، والتشديد على توفير وسائل الحماية اللازمة لهم فى المنشآت الصحية، وذلك لتزايد أعداد المصابين والشهداء من الأطباء فى الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في مخاطبة أرسلتها النقابة اليوم ذكرت فيها أن عدد الأطباء ضحايا فيروس كورونا بلغ 50 طبيبًا خلال الأسبوعين الماضيين.

كما ناشد أمين عام النقابة الدكتور أسامة عبد الحي وزارة الصحة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الطاقم الطبي ودعا الاطباء لسرعة أخذ التطعيم.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الوفيات بين الأطباء، بينما حذرت النقابة العام الماضي من انهيار النظام الصحي واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأمس، تصدر وسما (#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب) و(#سوهاج_تستغيث) قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع تويتر مصر، ونشر المغردون شكاوى بعد تزايد ملفت في أعداد الإصابات والوفيات داخل المحافظة جراء كورونا.

واستغاث الأهالي عبر منصات التواصل لسرعة تدخل المسؤولين، كما حذر أطباء عبر حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، من تفاقم الأوضاع وزيادة الأعداد بالمحافظة مع عدم توافر أماكن في المستشفيات وأسطوانات الأكسجين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس عن تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 216 ألفا و334 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 12 ألفا و738 حالة.