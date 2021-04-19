شركة تركية تبتكر طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقلة خلال 15 دقيقة (صور)

ابتكرت شركة نورول (Nurol) التركية للتكنولوجيا طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقلة خلال 15 دقيقة.

الشركة التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية طورّت خيماً خاصة تستخدم في بناء القاعدة العسكرية وهي مقاومة في الوقت ذاته للهجمات الباليستية وتوفر كافة أنواع الحماية والأمان للعناصر التي بداخلها.

وتتكون القاعدة العسكرية المتنقلة من مجموعة من الخيم تتصل فيما بينها عبر 10 حاويات وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتتميّز القاعدة العسكرية بسهولة وسرعة بنائها كما أنها مزودة بالبنية التحتية اللازمة للحماية وتوفر أعلى درجة ممكنة من التواصل الاستخباراتي والإيواء.

وخلال إحدى مناورات حلف شمال الأطلسي ناتو حظيت فكرة الشركة التركية بإعجاب العسكريين الأجانب في صفوف الحلف.

قفزة في الصناعات الدفاعية

ومنذ عام 2002 حققت تركيا قفزات في مجال الصناعات الدفاعية فقد ارتفعت ميزانية الدفاع إلى 60 مليار دولار مقابل 5.5 مليارات فقط عام 2002.

وارتفع عدد الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية خلال الفترة نفسها من 56 إلى 1500 شركة، وأكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن الصناعات الدفاعية حققت عام 2019 صادرات قاربت 2.5 مليار دولار، مقابل نحو 250 مليون دولار فقط عام 2002.

وذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر في ديسمبر/ كانون أول الماضي عن القوى الصاعدة في تجارة السلاح عالميا أن تركيا واحدة من 4 دول تمتلك شركات عسكرية هي الأسرع نموا في إنتاج الأسلحة.

وأضاف التقرير أن تركيا انتقلت من المرتبة 29 عالميا في مجال تصدير الأسلحة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، إلى المرتبة 19 في الفترة 2010-2014، ثم أصبحت في المرتبة 13 عالميا في الفترة 2015-2019.