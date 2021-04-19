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سياسة|مصر

تشمل 6 دول.. شكري يبدأ جولة أفريقية لعرض موقف مصر من تطورات سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)
سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202110:58 AM (مكة المكرمة)

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد جولة أفريقية تشمل 6 دول، لعرض موقف بلاده من تطورات سد النهضة الإثيوبي، وضرورة إتمام اتفاق مع الخرطوم وأديس أبابا قبل الملء الثاني للسد.

وتأتي الجولة بعد تجديد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أمس الأحد، موقف بلاده من الملء الثاني للسد قائلا إنها ستتم خلال موسم الأمطار الغزيرة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وذلك في إصرار على الموقف الذي يخالف رغبات السودان ومصر.

وأفاد بيان للخارجية المصرية بأن شكري توجّه مساء الأحد إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية، دون تحديد مدة الجولة.

وأضاف “يتوجه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القمر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليًا، والسنغال وتونس”.

وأشار البيان إلى أن شكري يحمل خلال الجولة رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري.

وأكدت الخارجية المصرية أن الجولة تهدف إلى دعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، قبل الشروع في عملية الملء الثاني.

كل الخيارات مفتوحة

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قال السيسي ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس في تصريحين منفصلين متطابقين إن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي إن مياه النيل خط أحمر ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب (مصر والسودان) وسط رفض من البلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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