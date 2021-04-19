الثالث خلال شهر.. دول عربية وتركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار القليوبية

قدمت دول عربية وتركيا أمس الأحد تعازيها إلى مصر في حادث انقلاب قطار بمدينة طوخ في محافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة، أسفر وفق حصيلة رسمية أولية عن مصرع 11 وإصابة 98.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.‎

وفي اتصال هاتفي قدم الرئيس التونسي قيس سعيد التعازي للسيسي في ضحايا حادث القطار “متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه”، حسب بيان للرئاسة.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ وما نتج عنه من وقوع ضحايا مقدمة التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادة وحكومة وشعبا.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أنها تعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر بضحايا الحادث، مؤكدة تضامن المملكة في هذا المصاب الأليم والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.‎

كما بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري في ضحايا حادث القطار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كذلك عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في بيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة مصر في حادثة قطار مدينة طوخ.

تركيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص في حادث قطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مصر”.

وأضافت “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق وكذلك لأقارب من فقدوا أرواحهم”.

بيان صحفي حول حادث القطار في مصر https://t.co/5RKj6sPZQ6 pic.twitter.com/NOn2XVFaTV — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) April 18, 2021

الثالث خلال شهر واحد

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 وإصابة 98 في حادث قطار القاهرة – المنصورة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

تصادم قطاري سوهاج (غيتي)

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في مصر، ففي 26 مارس/آذار الماضي أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج عن مصرع 32 وإصابة 165، وفي 15 أبريل/ نيسان أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية عن إصابة 15.