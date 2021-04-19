اختفاء صحفي مصري في القاهرة بعد ترحيله من الأردن.. ما القصة؟

قال عبد الرحمن فارس، شقيق الصحفي المصري حسن البنا مبارك، إن السلطات الأمنية الأردنية قامت بترحيل شقيقه إلى مصر.

وأضاف فارس في منشور له على فيسبوك، أن شقيقه الأصغر خرج بطريقة رسمية من مطار القاهرة يوم الجمعة الماضي وتوجه إلى الأردن باعتباره بلدًا يقبل دخول المصريين دون تأشيرة مسبقة، إلا أن السلطات الأمنية في الأردن لم تقبل دخوله، ورفضت أي حلول وسط تصب في صالح سفره إلى بلد آخر، وقامت بترحيله وتسليمه أمس الأحد.

وأعرب فارس عن خوفه على حرية شقيقه وسلامته النفسية والجسدية، محملًا مع عائلته السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة شقيقه النفسية والجسدية، كما حمل السلطات الأردنية نفس المسؤولية بسبب مشاركتها في تسليمه.

وكان حسن البنا اعتقل في فبراير/شباط 2018 وخرج بعد قضائه ما يقرب من عامين ونصف في المعتقل.

من جانبه، قال الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت إنه ظل منتظرًا خروج حسن البنا من مطار القاهرة بعد ترحيله لمدة 7 ساعات دون جدوى، مؤكدًا أن الأخير دخل مكتب الأمن الوطني في مبنى رقم 2 بالمطار من الساعة السابعة والنصف مساء وانقطع الاتصال به من وقتها.

وأضاف بهجت أن حسن البنا أخلي سبيله منذ سنة واحدة بدون تدابير بعد أن توفي صديقه ورفيق زنزانته شادي حبش بين ذراعيه في سجن طرة تحقيق.

وأكد بهجت أن حسن يعاني من عدة مشكلات صحية تتطلب رعاية طبية دائمة وعاجلة، وأنه إذا كان قد خرج من مطار القاهرة دون مشاكل فلا يوجد أي مبرر لاحتجازه بسبب رفض الأردنيين دخوله.

وأعرب بهجت عن أمله في ألا تزيد أعداد الصحفيين المعتقلين واحدًا، خاصة بعد الإفراج عن عدد من الصحفيين مؤخرًا.