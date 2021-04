“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

جاء وسم #رابعة ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تزامنا مع إذاعة حلقة من مسلسل الاختيار2 الذي يصور فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب عام 2013.

أيضًا تصدر اليوم وسم (#رابعة_مذبحة) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على تويتر في مصر. ورأى المدونون أن المسلسل يعيد سرد أحداث ذلك اليوم بطريقة مغايرة للواقع.

وتداول المدوّنون صورًا ومقاطع فيديو من المحرقة التي راح ضحيتها نحو ألف مصري بينهم نساء وأطفال، وفق تقارير حقوقية، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصري ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي والغاز الخانق على المعتصمين بشكل استمر ساعات.

Rabaa in honour of the Islamic nation. Never forgetting the August 2013 💔Rabaa massacre.

#RememberRabaa

#RememberRabaa #رابعة

#رابعة_مذبحة

#رابعة_مجزرة_أبرياء

#مجزرة_رابعة pic.twitter.com/eIP3qHKxcZ

— مَرْيَم🇵🇸⁩ (@MariamMady17) April 17, 2021