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سياسة|مصر

“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

سيدة مصرية تجرى باكية من هول المشهد الذي تركته خلفها خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة لميدان رابعة العدوية (epa)
سيدة مصرية تجرى باكية من هول المشهد الذي تركته خلفها خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة لميدان رابعة العدوية (epa)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202101:17 PM (مكة المكرمة)

جاء وسم #رابعة ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تزامنا مع إذاعة حلقة من مسلسل الاختيار2 الذي يصور فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب عام 2013.

أيضًا تصدر اليوم وسم (#رابعة_مذبحة) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على تويتر في مصر. ورأى المدونون أن المسلسل يعيد سرد أحداث ذلك اليوم بطريقة مغايرة للواقع.

وتداول المدوّنون صورًا ومقاطع فيديو من المحرقة التي راح ضحيتها نحو ألف مصري بينهم نساء وأطفال، وفق تقارير حقوقية، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصري ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي والغاز الخانق على المعتصمين بشكل استمر ساعات.

وبحسب شهود عيان أحرقت قوات الشرطة أجساد المصابين في مسجد ومستشفى رابعة ما تسبب في إحراق المسجد بمن فيه.

وكان خبراء ونقاد قد قالوا إن هدف النظام المصري من إنتاج الجزء الثاني من مسلسل الاختيار تزييف التاريخ وشيطنة المعارضة وتغيير الصورة الذهنية عن الجيش والشرطة، وتعزيز سلطة النظام في ظل تراجع شعبيته.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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