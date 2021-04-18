“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

جاء وسم #رابعة ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تزامنا مع إذاعة حلقة من مسلسل الاختيار2 الذي يصور فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب عام 2013.

أيضًا تصدر اليوم وسم (#رابعة_مذبحة) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على تويتر في مصر. ورأى المدونون أن المسلسل يعيد سرد أحداث ذلك اليوم بطريقة مغايرة للواقع.

وتداول المدوّنون صورًا ومقاطع فيديو من المحرقة التي راح ضحيتها نحو ألف مصري بينهم نساء وأطفال، وفق تقارير حقوقية، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصري ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي والغاز الخانق على المعتصمين بشكل استمر ساعات.

وبحسب شهود عيان أحرقت قوات الشرطة أجساد المصابين في مسجد ومستشفى رابعة ما تسبب في إحراق المسجد بمن فيه.

وكان خبراء ونقاد قد قالوا إن هدف النظام المصري من إنتاج الجزء الثاني من مسلسل الاختيار تزييف التاريخ وشيطنة المعارضة وتغيير الصورة الذهنية عن الجيش والشرطة، وتعزيز سلطة النظام في ظل تراجع شعبيته.

مش هتقدروا تشوهه عقلنا تاني معدناش لسه جيل الظافر والقاهر بتاع الوكسه

حظكوا الهباب اننا ف قنا لكل وساختكوا

ورابعه هيا الكابوس اللي هتفضلوا تحلموا بيه كل يوم من جرايمكوا فيها

قصاص ربنا جاي اكيد✋🏻

الله يرحمك يا أسماء ويرحم كل شهداء pic.twitter.com/sY8QWDlUBX#رابعه_مذبحه — 🌺👒🦋Yasmin (@yaso246813) April 17, 2021

مشاهد حية بثت على الهواء مباشرة وثقتها كاميرات العالم لإبشع مجزرة حدثت في التاريخ المعاصر #رابعة، لا مشاهد صورها كومبارس في محاولة رخيصة لمحو عارهم!#رابعه_مذبحه#رابعه_مجزره_ابرياء #العسكر_قتله pic.twitter.com/xAGK8QLGrG — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 17, 2021

اللغة أضعف من إنها توصف اللي حصل يوم 14 أغسطس 2013. كلمة "مذبحة" أقل من جريمة الحرب اللي نفذتها الدولة. السيسي وقادة الجيش والداخلية وأفراد القوات الخاصة وفرقة المظلات والقناصة اللي اتشطروا على أطفال وستات ورجالة واقفين قدام البلدوزرات مسؤولين قدام ربنا وقدام الناس. #رابعة_مذبحة pic.twitter.com/oRbCn9yHW4 — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) April 17, 2021

اصحي ياماما…

لايزال نداء الطفل على امه يدوي في الارض والسماء

قتلتم النساء والأطفال والشباب والكبار والفتيات

دماء الابرياء لا تشربها الارض ولا ينساها أولياء الدم#رابعة_مذبحة#السيسي_قاتل pic.twitter.com/gRFx3HNFFD — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) April 17, 2021