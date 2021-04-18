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سياسة|إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد تعبئة سد النهضة في موعده والسودان يتوجه لمجلس الأمن

لقاء سابق بين رئيسي وزراء إثيوبيا (غيتي)
لقاء سابق بين رئيسي وزراء إثيوبيا (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202104:42 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وأضاف أبي أحمد -في تغريدات على تويتر- أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان) مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت بلاده من ملء السد بنجاح لأول مرة، وأن وجود السد نفسه منع حدوث فيضانات شديدة في السودان.

وأوضح أن إثيوبيا ستطلق قبل التعبئة الثانية مزيدا من المياه التي خزنت العام الماضي في المساحات الجانبية لبحيرة السد وأنها ستشارك المعلومات مع مصر والسودان.

وأرفق أبي أحمد في تغريداته فيديو جديدا لسد النهضة يوضح اكتمال المساحات الجانبية لبحيرة السد وتدفق المياه عبرها.

إحاطة لمجلس الأمن

وفي الخرطوم، قال مصدر بالخارجية السودانية للجزيرة مباشر إن السودان قدم خطاب إحاطة لمجلس الأمن بشأن تعقيدات مفاوضات سد النهضة يوم 12 أبريل/ نيسان الماضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا إلى قمة ثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأوضح حمدوك أن الدعوة تأتي وفقاً للمادة العاشرة من اعلان المبادئ والتي تنص على إحالة الموضوع إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق بين المفاوضين.

وكانت جولة مفاوضات ثلاثية عقدت بالعاصمة الكونغولية كنشاسا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف إلا أنها فشلت في تجاوز الجمود الذي يلازم الملف.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير/شباط الماضي بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير/كانون الثاني الماضي عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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