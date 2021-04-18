السلطات السودانية تعتقل منتسبين للحركة الإسلامية بسبب إفطار جماعي (فيديو)

اعتقلت السلطات في السودان عددا من المنتسبين للحركة الإسلامية بعد إفطار جماعي، أمس الجمعة، بدعوى انتمائهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتجمع عشرات في إفطار جماعي في الساحة الخضراء بالعاصمة السودانية ورددوا شعارات وهتافات إسلامية، وهو ما اعتبرته “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” محاولة لعودة النظام السابق واتخذت إجراءات لفض الإفطار واعتقال المشاركين.

وتعنى “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” التي شكلتها السلطة الجديدة في السودان عقب الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، بتفكيك النظام السابق وإزالة تمكين “حزب المؤتمر الوطني” الذي حكم البلاد على مدار 30 عاما.

وفي ظل انتقادات لعمليات الاعتقال ولتدخل لجنة إزالة التمكين ضد إفطار للحركة الإسلامية، أصدرت اللجنة بيانا، اليوم السبت، دافعت فيه عن موقفها قائلة إن الإفطار نظمه “عدد من عناصر النظام المباد” وأنه “لم يكن ذا طابع اجتماعي إنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول”، على حد قولها.

ويقول مراقبون إن ثمة شعور متنام داخل أوساط الحركة الإسلامية في السودان بأن النظام الجديد والمكون من تيارات ليبرالية بالأساس، يستهدف الحركة الإسلامية بصورة خاصة باعتبار أنها كانت حاضنة في كثير من الأحيان لنظام البشير، وأن الصراع هو صراع بين تيارين ليبرالي وإسلامي بالأساس.

ظهور الإسلاميين في إفطار الساحة أمس يعد تدشيناً عملياً لعودتهم إلى دائرة الضوء.

ذكرنا مراراً أن ما تم في المشهد يخدم أغراضهم أكثر من غيرهم بما في ذلك رفع العقوبات وبسط الحريات.

وإذا إستمر الفشل الراهن ستكون المفاجآت أكبر (حتى للعالم الخارجي)، والسبب ضعف الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً. — Khalid I. A. 🅰️li – خالد الإعيسر (@Aleisir) April 16, 2021

لجنة التركين تلقي القبض على عدد من المحسوبين علي الاسلاميين المشاركين في افطار بالساحة الخضراء امس

وقالت اللجنة ان التجمع لم يكن ذو طابع اجتماعي وانما واجهة لنشاط سياسي

ولنفترض جدلا انه تجمع سياسي بحت

هل الانشطة السياسية محظورة ؟

حتي الانقاذ كانت تخجل من قمع معارضيها علنا هكذا — dhab (@sereza700) April 17, 2021