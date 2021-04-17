البث الحي
سياسة

الموت يغيّب هشام البسطويسي أحد رواد تيار استقلال القضاء في مصر

المستشار هشام البسطويسي، واحد من أبرز رموز تيار استقلال القضاء في مصر (رويترز ـ أرشيف)
المستشار هشام البسطويسي، واحد من أبرز رموز تيار استقلال القضاء في مصر (رويترز ـ أرشيف)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202107:53 PM (مكة المكرمة)

توفي المستشار هشام البسطويسي النائب السابق لرئيس محكمة النقض المصرية، وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاما.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن مراسم التشييع اقتصرت على إقامة صلاة الجنازة في أحد المساجد الكبرى بالقاهرة.

والبسطويسي (مواليد 1951) أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء عام 2005، وهو التيار الذي طالما طالب بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، منتقدا سلطوية نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إذ اعتبره مراقبون أحد العوامل التي ساهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وعام 2006، أُحيل البسطويسي ورفيق دربه المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى مجلس الصلاحية (مجلس قضائي تأديبي) بسبب مواقفهما المعارضة للنظام السياسي والمطالبة باستقلال السلطة القضائية في مصر.

واستقال البسطويسي من القضاء عام 2012، لترشحه في الانتخابات الرئاسية يونيو/حزيران 2012، التي فاز فيها الراحل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ويرى مراقبون أن استقلال تيار القضاء كان أحد العوامل التي ساهمت في نشاط الحركة السياسية في مصر والتي أدت بدورها إلى اندلاع ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

شاهد| أحمد مكي: قانون السلطة القضائية لن يمر حتى لو اعتمده السيسي

قال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد مكي، إن تعديلات قانون السلطة القضائية لن تمر حتى لو وافق عليها رئيس الجمهورية، بعد تمريرها في البرلمان، مؤكداً أن القضاء لن يقبلوا ذلك نهائياً ولن يتم ترشيح ثلاث أسماء للاختيار منها وفقاً للتعديلات الجديدة، ولكن سيتم إرسال اسم واحد فقط للقاضي الذي يختاره القضاة لرئاسة الهيئة القضائية. […]

المزيد من سياسة

باكستان: على الغرب إدانة إهانة النبي محمد كما يدين إنكار المحرقة

رئيس وزراء باكستان عمران خان (رويترز)

تجاوز 3 ملايين.. عدد ضحايا فيروس كورونا مقارنة مع فيروسات مميتة أخرى

فيروس كورونا المستجد أودى بحياة آلاف الأشخاص(رويترز)

“خرق القواعد الأخلاقية”.. بومبيو طلب من موظفي الخارجية القيام بمهام شخصية أكثر من 100 مرة

وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو (رويترز)

ماذا كان يفعل الله عز وجل قبل خلق سيدنا آدم؟ أستاذ تفسير يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: راعي أغنام حفظ كتاب الله وأتقن تجويده بالاستماع إلى إذاعات القرآن

الحاج سلامة علي (الجزيرة مباشر)

آلان غريش: الهجوم على الإسلام في فرنسا للتغطية على تردي الأوضاع الاقتصادية (فيديو)

الكاتب والمفكر الفرنسي آلان غريش (غيتي)

مصر.. لماذا غضب متابعو أحمد مكي من منشور على صفحته؟ (فيديو)

إعلان الجزء الثاني من مسلسل الاختيار (مواقع التواصل)

الجزيرة مباشر تكشف كواليس “ميثاق مبادئ إسلام فرنسا” المثير للجدل (فيديو)

مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)