الموت يغيّب هشام البسطويسي أحد رواد تيار استقلال القضاء في مصر

توفي المستشار هشام البسطويسي النائب السابق لرئيس محكمة النقض المصرية، وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاما.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن مراسم التشييع اقتصرت على إقامة صلاة الجنازة في أحد المساجد الكبرى بالقاهرة.

والبسطويسي (مواليد 1951) أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء عام 2005، وهو التيار الذي طالما طالب بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، منتقدا سلطوية نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إذ اعتبره مراقبون أحد العوامل التي ساهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وعام 2006، أُحيل البسطويسي ورفيق دربه المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى مجلس الصلاحية (مجلس قضائي تأديبي) بسبب مواقفهما المعارضة للنظام السياسي والمطالبة باستقلال السلطة القضائية في مصر.

واستقال البسطويسي من القضاء عام 2012، لترشحه في الانتخابات الرئاسية يونيو/حزيران 2012، التي فاز فيها الراحل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ويرى مراقبون أن استقلال تيار القضاء كان أحد العوامل التي ساهمت في نشاط الحركة السياسية في مصر والتي أدت بدورها إلى اندلاع ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011.

المستشار #هشام_البسطويسي في رحاب ربه.

واحد من رموز ما عرفناه يومها «بتيار استقلال القضاء»، وقت كان هناك قضاةٌ يحاولون، لعقود الذود عن استقلاله …

ثم كان، ككثيرين غيره أن وجد (في السنوات الأخيرة) من الأسباب «والحيثيات» ما دفعه لأن يهجر الحياة العامة.

تغمده الله برحمته

#تاريخ pic.twitter.com/V7y22S3E02 — أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) April 17, 2021

انا لله وانا اليه راجعون

المستشار هشام البسطويسي

في ذمة الله تعالي — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) April 17, 2021