طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة (فيديو)

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف أن الغارات طالت منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنعا يستخدم لإنتاج الخرسانة لحفر الأنفاق وتخزين الأسلحة، ونفقا هجوميا.

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة.

#عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي على مواقع للمقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/QZc6tpH6YH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2021

وسبق أن أعلن الاحتلال، مساء الجمعة، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وقال إن سكانا من مدينة سديروت (الواقعة شمال قطاع غزة) احتموا في الملاجئ.