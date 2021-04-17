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سياسة|قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة (فيديو)

غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (مواقع التواصل)
غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (مواقع التواصل)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202111:09 AM (مكة المكرمة)

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف أن الغارات طالت منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنعا يستخدم لإنتاج الخرسانة لحفر الأنفاق وتخزين الأسلحة، ونفقا هجوميا.

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة.

وسبق أن أعلن الاحتلال، مساء الجمعة، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وقال إن سكانا من مدينة سديروت (الواقعة شمال قطاع غزة) احتموا في الملاجئ.

المصدر : وكالات

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