“خرق القواعد الأخلاقية”.. بومبيو طلب من موظفي الخارجية القيام بمهام شخصية أكثر من 100 مرة

قالت هيئة رقابية حكومية في تقرير أمس الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خرق قواعد الأخلاق الاتحادية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب عندما طلب هو وزوجته من موظفي وزارة الخارجية تنفيذ مهام شخصية أكثر من 100 مرة.

وكان بومبيو آخر وزير خارجية للرئيس السابق دونالد ترمب وظل يعمل حتى 20 يناير/ كانون الثاني عندما غادر الجمهوري ترمب البيت الأبيض بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ويُنظر إلى بومبيو على أنه من بين حفنة من الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية للعام 2024، على الرغم من أنه لم يؤكد ذلك.

وقال مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية في التقرير إن بومبيو وزوجته طلبا من أحد المعينين سياسيا وموظفين آخرين في مكتبه القيام بمهام مثل “حمل أغراض شخصية، والتخطيط لمناسبات لا علاقة لها بمهام الوزارة، والقيام بشؤون شخصية مثل رعاية الحيوانات الأليفة وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد”.

وأضاف المكتب “قدم بومبيو وزوجته أكثر من 100 طلب للموظفين في مكتب الوزير للقيام بعمل بدا أنه شخصي بطبيعته”.

ومن بين الوقائع التي ذكرها التقرير بالتفصيل طلب سوزان بومبيو من مساعدتها تحديد موعدين لها في صالون تصفيف الشعر.

وقال التقرير إنه في مناسبة أخرى ساعد وكيل وزارة الخارجية على ما يبدو نجل بومبيو في الحصول على خصم في غرفة في فندق.

وانتقد بومبيو التقرير قائلا إنه ذو دوافع سياسية ومليء بالأخطاء الواقعية. وقال في بيان “لم أسيء أنا أو زوجتي سوزان ولا مرة استخدام أموال دافعي الضرائب أو انتهاك القواعد أو الأعراف الأخلاقية. وأضاف “عشرات المحامين راجعوا باستمرار تصرفاتنا، وبذلنا جهودا كبيرة، وامتثلنا لكل المتطلبات”.

قواعد السلوك الأخلاقي

يذكر أن قواعد السلوك الأخلاقي للأشخاص الذين يخدمون الحكومة الفيدرالية الأمريكية تنقسم إلى فئتين: الأعضاء المنتخبين في الكونغرس، وموظفي الحكومة.

ويتم تحديد السلوك الأخلاقي لأعضاء الكونغرس المنتخبين إما من قبل دليل أخلاقيات مجلس النواب أو دليل أخلاقيات مجلس الشيوخ.

أما موظفو الحكومة التنفيذيين فخلال الـ200 عام الأولى من حكومة الولايات المتحدة احتفظت كل وكالة بقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بها.

ولكن في العام 1989 أوصت لجنة إصلاح الأخلاقيات الفيدرالية الرئيس باستبدال معايير السلوك الخاصة بالسلطات الفردية بقانون واحد ينطبق على جميع موظفي الحكومة االتنفيذيين.

وبناء على ذلك قام الرئيس جورج بوش الأب بتوقيع أمر تنفيذي في أبريل/نيسان عام 1989، حدد فيه 14 من المبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي، والتي ينص البند الثالث منها على: يجب على الموظفين عدم استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة.