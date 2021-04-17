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سياسة|مصر

بعد إيقافه عن العمل بكلية الإعلام.. أكاديمي مصري: أبانا الذي في موقع المسؤولية.. عيب (فيديو)

الدكتور أيمن منصور ندا، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة (فيسبوك)
الدكتور أيمن منصور ندا، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة (فيسبوك)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202103:33 PM (مكة المكرمة)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع منشور للأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا، أرفق به صورة قرار إيقافه عن العمل.

ونشر ندا صورة القرار الصادر عن عميدة كلية الإعلام نهاية الشهر الماضي بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر.

وكانت الكلية قد قررت إيقاف ندا عن العمل لما وصفته بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي.

وكان النائب العام المصري قد قرر التحقيق في البلاغ المقدم ضد ندا من المجلس الأعلى للإعلام، بعدما نشر سلسلة من المقالات والتدوينات هاجم فيها إعلاميين مقربين من النظام المصري.

ونشر ندا صورة قرار إيقافه عن العمل وأرفقها بتعليق كتب فيه “الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة شكرا جزيلا، أبانا الذي في موقع المسؤولية عيب، ما يصحش كده اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

إعلام البغال

وكان الأكاديمي المصري قد نشر مقالا على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “إعلام البغال” هاجم فيه بشدة المذيعين المقربين من النظام الحاكم أحمد موسى ونشأت الديهي، بالإضافة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووصف ندا الإعلام المصري بأنه يشبه “البغال” وأنه “كائن مسخ” وظيفته أن يكون “مطية” لمن يملك المال والحكم.

واتهم ندا في المقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه “متواضع الإمكانات وقليل القدرات ومعدوم الخبرات” وأنه “نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي” سواء في وظيفته كصحفي أو أثناء إدارته لعدد من الكيانات الإعلامية.

ووصف ندا أداء المذيع أحمد موسى بأنه “أقرب إلى أداء البغال المضطربة” وأنه قادر على أن يجعل متابعيه يكرهون ما يقول ويقتنعون بعكس ما يدعو إليه، كما اتهمه بأنه صعد إلى موقعه الحالي بفضل علاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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من برنامج: المسائية

أيمن منصور ندا يعتذر عن مقاله المحذوف “رئيس تحرير مصر”

بعد جدل واسع أثاره مقال محذوف “رئيس تحرير مصر”، قال الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة، إن ما طرحه رؤية شخصية وتعبير عن موقف ذاتي ولا يعبر عن جهة بعينها.

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