بعد إيقافه عن العمل بكلية الإعلام.. أكاديمي مصري: أبانا الذي في موقع المسؤولية.. عيب (فيديو)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع منشور للأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا، أرفق به صورة قرار إيقافه عن العمل.

ونشر ندا صورة القرار الصادر عن عميدة كلية الإعلام نهاية الشهر الماضي بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر.

#مصر.. بعد قرار إيقافه عن العمل بكلية الإعلام.. الدكتور #أيمن_منصور_ندا يكتب: "عيب.. ما يصحش كدة"! pic.twitter.com/EO54qocGLw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2021

وكانت الكلية قد قررت إيقاف ندا عن العمل لما وصفته بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي.

وكان النائب العام المصري قد قرر التحقيق في البلاغ المقدم ضد ندا من المجلس الأعلى للإعلام، بعدما نشر سلسلة من المقالات والتدوينات هاجم فيها إعلاميين مقربين من النظام المصري.

ونشر ندا صورة قرار إيقافه عن العمل وأرفقها بتعليق كتب فيه “الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة شكرا جزيلا، أبانا الذي في موقع المسؤولية عيب، ما يصحش كده اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

إعلام البغال

وكان الأكاديمي المصري قد نشر مقالا على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “إعلام البغال” هاجم فيه بشدة المذيعين المقربين من النظام الحاكم أحمد موسى ونشأت الديهي، بالإضافة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووصف ندا الإعلام المصري بأنه يشبه “البغال” وأنه “كائن مسخ” وظيفته أن يكون “مطية” لمن يملك المال والحكم.

واتهم ندا في المقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه “متواضع الإمكانات وقليل القدرات ومعدوم الخبرات” وأنه “نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي” سواء في وظيفته كصحفي أو أثناء إدارته لعدد من الكيانات الإعلامية.

ووصف ندا أداء المذيع أحمد موسى بأنه “أقرب إلى أداء البغال المضطربة” وأنه قادر على أن يجعل متابعيه يكرهون ما يقول ويقتنعون بعكس ما يدعو إليه، كما اتهمه بأنه صعد إلى موقعه الحالي بفضل علاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.