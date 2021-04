باكستان: على الغرب إدانة إهانة النبي محمد كما يدين إنكار المحرقة

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، إنه يتعين على حكومات الدول الغربية التعامل مع الأشخاص الذين يسيئون للنبي محمد بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع منكري المحرقة النازية.

وكتب عمران خان على تويتر “رسالتي للمتطرفين في الخارج الذين ينغمسون في الإسلاموفوبيا والافتراءات العنصرية لإيذاء وإيلام 1.3 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم: نحن المسلمين نتمتع بأكبر قدر من الحب والاحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في قلوبنا. لا يمكننا أن نتسامح مع أي سوء احترام من هذا القبيل”.

Let me make clear to people here & abroad: Our govt only took action against TLP under our anti-terrorist law when they challenged the writ of the state and used street violence & attacking the public & law enforcers. No one can be above the law and the Constitution.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2021