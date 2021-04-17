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باكستان: على الغرب إدانة إهانة النبي محمد كما يدين إنكار المحرقة

رئيس وزراء باكستان عمران خان (رويترز)
رئيس وزراء باكستان عمران خان (رويترز)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202108:16 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، إنه يتعين على حكومات الدول الغربية التعامل مع الأشخاص الذين يسيئون للنبي محمد بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع منكري المحرقة النازية.

وكتب عمران خان على تويتر “رسالتي للمتطرفين في الخارج الذين ينغمسون في الإسلاموفوبيا والافتراءات العنصرية لإيذاء وإيلام 1.3 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم: نحن المسلمين نتمتع بأكبر قدر من الحب والاحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في قلوبنا. لا يمكننا أن نتسامح مع أي سوء احترام من هذا القبيل”.

وتابع عمران: “من الواضح أن أولئك الذين في الغرب، بمن فيهم سياسيو اليمين المتطرف، الذين ينغمسون عمدًا في مثل هذه الإساءات والكراهية تحت ستار حرية التعبير يفتقرون إلى الحس الأخلاقي والشجاعة للاعتذار لـ 1.3 مليار مسلم بسبب التسبب في هذا الأذى. نطالب باعتذار من هؤلاء المتطرفين”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني “كما أدعو الحكومات الغربية التي حظرت أي تعليق سلبي على المحرقة إلى استخدام نفس المعايير لمعاقبة أولئك الذين ينشرون عن عمد رسالتهم الكراهية ضد المسلمين من خلال الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم”.

ويعد إنكار المحرقة مخالفا للقانون في العديد من الدول الأوربية بما فيها ألمانيا وفرنسا حيث يواجه المتهمّون بذلك عقوبة السجن.

ونظمت “حركة لبيك باكستان” احتجاجات عنيفة على مدار عدة أسفرت عن مقتل أربعة من الشرطة.

ونظّمت الحركة حملة تواصلت على مدى شهور من أجل طرد السفير الفرنسي احتجاجا على دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

ونصحت السفارة الفرنسية في إسلام أباد، الخميس، رعاياها بمغادرة باكستان في دعوة يبدو أنها لم تلق آذانا صاغية.

وحظرت الحكومة الباكستانية الحركة، بينما قال رئيس الوزراء إن الحكومة لم تحظر “حركة لبيك” لأنها لا تتفق مع دوافعها بل لأنها رفضت أسلوبها في التعبير.

وقال “لأكون واضحا مع الناس هنا وفي الخارج: لم تتحرّك حكومتنا ضد حركة لبيك باكستان بموجب قانوننا لمكافحة الإرهاب إلا عندما تحدّت قوانين الدولة ولجأت إلى العنف في الشوارع وهاجمت العامة وعناصر إنفاذ القانون”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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