باكستان: على الغرب إدانة إهانة النبي محمد كما يدين إنكار المحرقة

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، إنه يتعين على حكومات الدول الغربية التعامل مع الأشخاص الذين يسيئون للنبي محمد بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع منكري المحرقة النازية.

وكتب عمران خان على تويتر “رسالتي للمتطرفين في الخارج الذين ينغمسون في الإسلاموفوبيا والافتراءات العنصرية لإيذاء وإيلام 1.3 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم: نحن المسلمين نتمتع بأكبر قدر من الحب والاحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في قلوبنا. لا يمكننا أن نتسامح مع أي سوء احترام من هذا القبيل”.

Let me make clear to people here & abroad: Our govt only took action against TLP under our anti-terrorist law when they challenged the writ of the state and used street violence & attacking the public & law enforcers. No one can be above the law and the Constitution. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2021

وتابع عمران: “من الواضح أن أولئك الذين في الغرب، بمن فيهم سياسيو اليمين المتطرف، الذين ينغمسون عمدًا في مثل هذه الإساءات والكراهية تحت ستار حرية التعبير يفتقرون إلى الحس الأخلاقي والشجاعة للاعتذار لـ 1.3 مليار مسلم بسبب التسبب في هذا الأذى. نطالب باعتذار من هؤلاء المتطرفين”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني “كما أدعو الحكومات الغربية التي حظرت أي تعليق سلبي على المحرقة إلى استخدام نفس المعايير لمعاقبة أولئك الذين ينشرون عن عمد رسالتهم الكراهية ضد المسلمين من خلال الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم”.

I also call on Western govts who have outlawed any negative comment on the holocaust to use the same standards to penalise those deliberately spreading their message of hate against Muslims by abusing our Prophet PBUH. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2021

ويعد إنكار المحرقة مخالفا للقانون في العديد من الدول الأوربية بما فيها ألمانيا وفرنسا حيث يواجه المتهمّون بذلك عقوبة السجن.

ونظمت “حركة لبيك باكستان” احتجاجات عنيفة على مدار عدة أسفرت عن مقتل أربعة من الشرطة.

ونظّمت الحركة حملة تواصلت على مدى شهور من أجل طرد السفير الفرنسي احتجاجا على دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

ونصحت السفارة الفرنسية في إسلام أباد، الخميس، رعاياها بمغادرة باكستان في دعوة يبدو أنها لم تلق آذانا صاغية.

وحظرت الحكومة الباكستانية الحركة، بينما قال رئيس الوزراء إن الحكومة لم تحظر “حركة لبيك” لأنها لا تتفق مع دوافعها بل لأنها رفضت أسلوبها في التعبير.

وقال “لأكون واضحا مع الناس هنا وفي الخارج: لم تتحرّك حكومتنا ضد حركة لبيك باكستان بموجب قانوننا لمكافحة الإرهاب إلا عندما تحدّت قوانين الدولة ولجأت إلى العنف في الشوارع وهاجمت العامة وعناصر إنفاذ القانون”.